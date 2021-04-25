МХАТ имени Горького возглавят сразу два человека

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Московский художественный академический театр имени М. Горького (МХАТ) возглавят два человека, рассказали ТАСС в пресс-службе Минкультуры РФ после проверки в учреждении и выявленных нарушений. Руководящие должности займут и директор, и президент, а художественного руководителя выберет директор по согласованию с Минкультуры РФ.

Минкультуры России проводило проверку Московского художественного академического театра имени М. Горького, в ходе которой были выявлены нарушения. В целях исключения в дальнейшем подобных ситуаций Минкультуры России принято решение внести изменения в устав МХАТ имени М. Горького. В результате руководителями учреждения будут и директор, и президент, — говорится в сообщении.

Врио директора МХАТ имени М. Горького сейчас является Олег Михайлов, президент — народная артистка СССР Татьяна Доронина. До ревизии ведомства, по уставу театра от 2018 года, руководить учреждением мог только худрук. По распоряжению Минкультуры, теперь художественного руководителя директор сможет принять на работу после согласования с министерством.

В конце 2020-го Минкультуры РФ проверило МХАТ на соблюдение законодательства и выявило серьёзные нарушения. Например, недочёты зафиксированы в сфере использования федерального имущества, расходов на оплату труда, использовании гранта президента РФ, выполнении госзадания, госзакупок, проведения ремонтных работ. Позже прокуратура Москвы организовала две проверки в театре, после которых существенных недостатков надзорный орган не нашёл.

Ранее сообщалось, что в правительстве РФ поддержали разработанный Минкультом законопроект, который предусматривает возможность получения бесплатно второго или последующего высшего образования для творческих профессий. Документ содержит изменения в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». В случае его принятия на конкурсной основе второе высшее можно будет получить по специальностям: дирижёр, композитор, режиссёр театра, кино и телевидения, переводчик художественной литературы.