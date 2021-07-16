«Вывозили пыль и мусор»: худрук МХАТа облил грязью Доронину

Художественный руководитель московского МХАТ имени Горького Эдуард Бояков во время собрания облил грязью президента культурного учреждения и народную артистку СССР Татьяну Доронину. Он отметил, что после неё «вывозили пыль и мусор», имея ввиду, судя по всему, реконструкцию здания, передаёт «Московский комсомолец».

Бояков заявил , что свои письма к президенту РФ Владимиру Путину и главе Следкома Александру Бастрыкину актриса составила «с огромным количеством грамматических ошибок». Остальные выступающие согласились, что новое руководство театра делает всё правильно и эффективно претворяют в жизнь обозначенные лидером страны задачи, а Доронина и её сторонники — это некий Лев Троцкий или Голдстейн из книги Оруэлла «1984», пытающийся повернуть вспять локомотив истории.

На мероприятии присутствовали врио директора МХАТа Олег Михайлов, худрук Эдуард Бояков, его заместитеоь Захар Прилепин. Их «оппонентами», пишет «МК», стали писатель Святослав Рыбас, почётный президент РГБ Виктор Федоров и помощник руководителя Минкульта Анна Усачёва и ещё несколько «не менее заметных фигур».

Накануне Татьяна Доронина написала письмо российскому лидеру Владимиру Путину. В нём она попросила уволить действующего художественного руководителя театра Эдуарда Боякова. По мнению известной актрисы, этот шаг мог бы позволить сохранить театр.

Ранее сообщалось, что после письма президента МХАТа имени Горького народной артистки СССР Татьяны Дорониной в московских театрах стали менять руководство. Новые директора назначены в «Современнике» и Театре имени Моссовета. В театре «Современник» должность руководителя займёт Татьяна Баранова. До этого она была заместителем директора театра по финансам. Отмечается, что коллеги отзываются о Барановой как о «хорошем специалисте».