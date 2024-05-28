Восходящая русская звезда тенниса затмила Шарапову: кто такая Калинская

Фото: Alfredo Falcone/Keystone Press Agency/Global Look Press

Анна Калинская

Несколько дней назад мир узнал о романе 25-летней российской теннисистки Анны Калинской с Янником Синнером, вторым номером мирового рейтинга из Италии. Что известно о спортсменке, о ее отношениях с одним из лучших игроков планеты, с кем встречались молодые люди ранее — в материале NEWS.ru.

Что известно об отношениях Калинской и Синнера

В мае итальянское издание La Gazzetta dello Sport сообщило, что Калинская находится в Турине, куда прибыл победитель Открытого чемпионата Австралии Синнер. Вторая ракетка мира лечил травмированное бедро в медицинском центре «Ювентуса».

Спустя несколько дней в соцсетях появилась фотография Синнера с болельщиком, на которой был виден экран телефона теннисиста. Когда изображение многократно увеличили, выяснилось, что Яннику в тот момент звонила некая Анна. Возможно, это была Калинская.

За неделю до начала «Ролан Гаррос» — второго турнира Большого шлема в сезоне — Синнера и Калинскую заметили в парижском ресторане. После этого Анна пришла на первый матч Янника во Франции, который проходил на крытом корте. Поединок российской теннисистки начался через несколько часов. Синнер, надев капюшон, следил за игрой с трибуны.

Этот роман считается одним из самых громких в теннисном мире. Его даже сравнивают с отношениями экс первой ракетки мира Марии Шараповой и Григора Димитрова, о которых стало известно 11 лет назад в Италии. Россиянка и болгарский теннисист встречались два года, после чего расстались.

Как теннисисты прокомментировали слухи о романе

Ни Синнер, ни Калинская ничего не говорили о своих отношениях до парижского турнира. Когда Янник выиграл свой первый матч на «Ролан Гаррос», репортеры спросили его о романе. Теннисист подтвердил информацию.

«Как вы знаете, я не люблю много говорить о личной жизни. Да, я с Анной, но афишировать мы ничего не будем. Больше ничего не скажу», — сказал итальянец на пресс-конференции.

Позже Калинская победила в своем матче. Она заявила, что ей помогла поддержка Синнера, но отказалась от подробного комментария.

«Мы начали общаться в этом году. Но деталей я не буду рассказывать», — приводит слова Калинской Sports.ru.

Теннисистка отрицательно ответила на вопрос, не помешало ли ей то, что за несколько часов до своего поединка она пришла на игру Янника.

«У меня нет такого. Если мы вместе, я с удовольствием приду и поддержу. Особенно если есть немного свободного времени. В первой половине дня был дождь, поэтому появилась возможность посетить матч», — считает россиянка.

Фото: Felice Calabr/Keystone Press Agency/Global Look Press Янник Синнер

Каких успехов добилась Калинская

Больших теннисных достижений на взрослом уровне у Калинской пока нет, но она добилась большого прогресса за последний год. В январе она стала единственной россиянкой, кому удалось выйти в четвертьфинал на Открытом чемпионате Австралии — 2024. Во многом благодаря этому успеху спортсменка вошла в топ-25 рейтинга WTA.

Родители Калинской — профессиональные бадминтонисты, а брат — футболист. Для теннисистки всегда было важно быть рядом с семьей, поэтому она не стала переезжать в США, чтобы тренироваться.

В возрасте 16 лет Калинская дошла до финала юниорского «Ролан Гаррос», где проиграла испанке Пауле Бадосе. Чуть позже она сыграла в финальном матче на US Open в паре с Анастасией Потаповой. В начале следующего сезона она победила на юниорском Australian Open в дуэте с Терезой Михаликовой.

В какой скандал попала Калинская с бывшим бойфрендом

В 2019–2020 годах Калинская встречалась с топ-теннисистом из Австралии Ником Кирьосом. Молодые люди не афишировали свои отношения, но и не скрывали их. Они вместе ходили на баскетбольные матчи в США (Кирьос — фанат «Бостон Селтикс»). Однажды в соцсетях у россиянки спросили, какие отношения у нее с Ником — дружба или любовь, на что она ответила: «Лябоф».

После их расставания Кирьос начал встречаться с Кьярой Пассари. Однажды они случайно встретились с Калинской в ночном клубе. Новая девушка Кирьоса рассказала, что россиянка бросила стакан в их стол, дала Нику пощечину, после чего уехала с ними в одном такси.

Фото: IMAGO/Sandy Dinkelacker/Global Look Press Ник Кирьос

«Однажды мы увидели ее в клубе. Анна заметила нас, бросила бокалом в наш стол, влепила Нику пощечину и набросилась на меня. Потом влезла к нам в такси, доехала с нами до отеля и ломилась к нам в номер. Сумасшедшая, что еще сказать», — писала Пассари в соцсетях.

Какие родственники у Синнера есть в России

У Синнера есть брат Марк, который на три года старше него. Родители усыновили его, когда ему было всего девять месяцев. Марк родился в Ростове-на-Дону, но почти всю жизнь провел в Италии. В детстве Синнер играл вместе с ним в теннис, но затем начал добиваться больших успехов, и брат за ним уже не поспевал.

С кем Синнер встречался до Калинской

В январе 2024 года Синнер впервые выиграл титул на турнире Большого шлема. В финальном матче на Открытом чемпионате Австралии итальянец обыграл россиянина Даниила Медведева.

Фото: Социальные сети Мария Браччини

Тогда теннисист встречался с соотечественницей — моделью Марией Браччини. Об их отношениях стало известно только в конце 2023 года. Синнер появился на матче Лиги чемпионов между «Миланом» и «Боруссией» в сопровождении возлюбленной. Ходили слухи, что отношения между теннисистом и моделью начались еще в 2020 году, но молодые люди их не афишировали.

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