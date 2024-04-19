Ранчо в США и сын от друга принца Гарри: как сейчас живет Мария Шарапова

Фото: AFP7/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Мария Шарапова

19 апреля лучшая российская теннисистка в истории Мария Шарапова празднует 37-летие. Несколько лет назад спортсменка завершила карьеру, но продолжает оставаться в центре внимания. Об успехах теннисистки, скандалах, а также о том, как она живет сейчас, — в материале NEWS.ru.

Шарапова выиграла все турниры Большого шлема

Всего десять теннисисток в истории имеют в своем активе победы на всех турнирах Большого шлема, и Шарапова среди них. Она завоевала первый «Шлем» летом 2004 года. 17-летняя россиянка сенсационно вышла в финал Уимблдона и еще более сенсационно победила легендарную американку Серену Уильямс. После этого спортсменки провели еще 20 матчей, в которых представительница США одержала 19 побед.

Два года спустя Шарапова выиграла US Open. В 2008-м россиянка победила на Australian Open, но любимым мейджором для нее стал «Ролан Гаррос».

На Открытом чемпионате Франции Шарапова побеждала дважды — в 2012 и 2014 годах. Всего в активе спортсменки 36 титулов на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде, включая победу на Итоговом турнире организации в 2004-м. Шарапова в течение 21 недели была первой ракеткой мира. За карьеру она заработала $38,7 млн призовых.

Как Шарапова выступала за Россию

Шарапова выступала за сборную России на Олимпийских играх. На Олимпиаде 2012 года в Лондоне спортсменка дошла до финала, где с разгромным счетом — 0:6, 1:6 — уступила Серене Уильямс. Россиянка пропустила Игры-2008 в Пекине из-за травмы, а четыре года спустя в Рио-де-Жанейро не смогла выступить из-за дисквалификации.

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Шарапова несколько раз участвовала в составе сборной России в Кубке Федерации. В 2008 году россиянкам удалось одержать победу в турнире. В 2015-м национальная команда дошла до финала, где встречалась с Чехией. Шарапова выиграла оба своих матча, однако в остальных трех поединках россиянки потерпели поражения и уступили титул.

Визитной карточкой Шараповой стал громкий крик на корте во время исполнения ударов. В 2009 году она установила рекорд. Максимальную силу крика россиянки оценили в 105 децибел, что равняется шуму двигателя реактивного самолета.

За что дисквалифицировали Шарапову

В марте 2016 года Шарапова заявила на пресс-конференции, что ее допинг-тест, взятый на Открытом чемпионате Австралии, оказался положительным. В пробе россиянки обнаружили мельдоний — препарат для сердца, который Всемирное антидопинговое агентство (WADA) внесло в список запрещенных 1 января того же года. Позже спортсменка рассказала в автобиографии, как узнала о положительном тесте.

«Там говорилось, что образец мочи, которую я сдавала в Мельбурне, был проверен — и была получена положительная реакция. Другими словами, я не прошла тест на допинг. Как? Откуда? Я стала искать название препарата. Что, черт возьми, это может быть? Я не принимала ничего нового. Я скопировала название в Google и все поняла. Я знала мельдоний под торговым названием „милдронат“. Это простая добавка, в России ее продают вообще без рецепта. Это как детский аспирин в Америке», — приводит «Чемпионат» слова спортсменки.

По словам Шараповой, она принимала мельдоний на протяжении многих лет. В конце 2015-го спортсменка не стала проверять обновленный список запрещенных препаратов WADA и попросила это сделать своего агента Макса Айзенбада. Однако он забыл посмотреть, находится ли данное средство под запретом. В итоге Шарапову дисквалифицировали на два года. После обжалования решения WADA в Спортивном арбитражном суде (CAS) срок отстранения сократили до 15 месяцев. В начале 2020-го теннисистка объявила о завершении карьеры.

Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Мария Шарапова

Спортсменка встречалась с несколькими знаменитостями

В 2010 году Шарапова обручилась со словенским баскетболистом Сашей Вуячичем, выступавшим в Национальной баскетбольной ассоциации. Однако два года спустя пара распалась. После этого россиянка встречалась с болгарским теннисистом Григором Димитровым, но дело до свадьбы так и не дошло.

Кроме того, в середине нулевых в соцсетях ходили слухи о романе россиянки с солистом группы Maroon 5 Адамом Левиным, но представители музыкального коллектива официально их опровергали. В 2018 году стало известно об отношениях Шараповой с британским миллионером Александром Гилксом — другом британского принца Гарри. В 2020-м пара объявила о помолвке, но официально о свадьбе не сообщалось. В 2022-м россиянка родила сына, которого назвала Теодором.

Forbes включил Шарапову в рейтинг богатейших женщин США

В 2020 году журнал Forbes внес Шарапову в список из 97 женщин, самостоятельно заработавших состояние. Теннисистка расположилась на 87-м месте, ее состояние оценили в $200 млн. Рядом с Шараповой — на 83-й строчке — оказалась ее многолетняя соперница Серена Уильямс. Состояние американки оценили в $225 млн.

По сообщению Forbes, помимо призовых на теннисных турнирах и заработков на многочисленных рекламных контрактах, Шарапова получала доход, занимаясь бизнесом. За свою карьеру она заработала около $325 млн, из которых призовые составили $38 млн. Ей принадлежала компания Sugarpova, производящая премиальные сладости и продающая их в 32 странах мира, отмечал журнал.

Чем сейчас занимается Шарапова

Россиянка с семьей проживает в США. В январе этого года Robb Report сообщил, что Шарапова приобрела поместье в Монтесито (штат Калифорния) за $11,5 млн. В 2019-м спортсменка купила трехэтажный особняк в пригороде Лос-Анджелеса. Россиянка принимала активное участие в разработке дизайна дома и даже проводила в нем видеоэкскурсию для журналистов.

Фото: AFP7/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Мария Шарапова

Теннисистка также владеет ранчо в Санта-Барбаре, стоимость которого оценивается в $9 млн.

В сентябре прошлого года Шарапова показала видео тренировки из тренажерного зала, после чего болельщики заговорили о возможном возобновлении карьеры россиянкой. Однако официального подтверждения этой информации не последовало.

«Я люблю смотреть теннис. Мало беру ракетку в руки, как бы мне ни хотелось, но это потому, что мои друзья не хотят играть со мной. Поэтому мне приходится ждать, пока один из моих тренеров или спарринг-партнёров приедет в город: „Эй, не хочешь, случайно, забронировать корт и натянуть струны на моей ракетке?“», — рассказала Шарапова сайту WTA в начале апреля.

Шарапова занимается благотворительной деятельностью и посещает мероприятия по всему миру. Россиянка не высказывается на политические темы. После начала СВО она сделала лишь одно заявление в марте 2022 года по поводу конфликта между РФ и Украиной.

«С каждым днем мое сердце разрывается всё сильнее и сильнее, я расстроена до глубины души из-за кадров и историй семей и детей, пострадавших от обострения кризиса на Украине», — написала Шарапова в соцсетях.

Она добавила, что сделала пожертвование в фонд, который занимается доставкой еды, воды и одежды для детей, которые в этом нуждаются. Шарапова также написала, что молится о мире и шлет свою любовь всем, кого коснулась ситуация на Украине.

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