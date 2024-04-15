Канарейкин оценил решение КХЛ выйти из Федерации хоккея России Федор Канарейкин: КХЛ — самостоятельная организация

Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Федор Канарейкин

Решение о выходе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-под юрисдикции Федерации хоккея России (ФХР) является верным, заявил NEWS.ru заслуженный тренер России Федор Канарейкин. По его мнению, КХЛ — самостоятельная организация.

КХЛ — это организация, которая проводит наш регулярный чемпионат, отвечает за наш хоккей. Решение, которое будет принято, правильное. Для нас это означает дальнейшее развитие чемпионата и всего хоккея в целом, - сказал Канарейкин.

Он также отметил, что ФХР, в свою очередь, отвечает за сборные команды страны, несмотря на небольшое количество игр в настоящий момент.

Хотя в данной ситуации игр немного, только некоторые серии с Белоруссией и Казахстаном. КХЛ же — самостоятельная организация и несет основную нагрузку хоккейного хозяйства, — добавил Канарейкин.

Выход Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-под юрисдикции Федерации хоккея России (ФХР) никак не отразится на уровне или качестве хоккея в стране, ранее заявил NEWS.ru бывший главный тренер сборной РФ Вячеслав Быков. Он считает, что две эти организации и так всегда были самостоятельными.