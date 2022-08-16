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Шарапова показала, как читает сыну стихи Маяковского

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова опубликовала в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) видео, как читает сыну Теодору стихотворение советского поэта Владимира Маяковского. Полуторамесячный мальчик слушал произведение «Что ни страница, то слон, то львица».

Крокодил. Гроза детей. Лучше не гневите. Только он сидит в воде и пока не виден. Вот верблюд, а на верблюде возят кладь и ездят люди. Он живет среди пустынь, ест невкусные кусты... — прочитала Шарапова.

Таким образом спортсменка ответила на вопрос, какие из прочитанных в последнее время романов ей понравились. Шарапова сыронизировала и ответила, что единственные романы, которая она сейчас читает, выглядят так.

Ранее резидент Comedy Club Павел Воля представил свой дебютный роман «Петтерсы. Дети океанов». По словам артиста, сказка предназначена «для детей и для взрослых, которые остаются детьми», а на ее написание его вдохновили жена и дети.