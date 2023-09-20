Шарапова показала видео тренировки: вернется ли она в теннис Российская спортсменка родила сына летом 2020 года и больше не выходила на корт

Фото: AFP7/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Мария Шарапова

Экс первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова, завершившая карьеру в феврале 2020 года, вернулась к тренировкам. За три года многое изменилось в жизни спортсменки: она купила дом в пригороде Лос-Анджелеса и стала мамой сына. Как живет и чем занимается Шарапова, вернется ли она на корт — в материале NEWS.ru.

Шарапова вернулась к тренировкам после рождения ребенка

17 сентября Мария Шарапова опубликовала на странице в социальной сети видео своей тренировки в спортивном зале.

«Возвращаюсь к обычной программе. Сильное тело — сильный дух», — подписала публикацию Шарапова.

Пост теннисистки быстро стал популярным и собрал большое количество лайков. Многие пользователи соцсети писали комментарии, в которых просили Шарапову вернуться к участию в международных соревнованиях.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press Мария Шарапова

Спортсменка начала карьеру в 2000 году. За время выступлений она выиграла серебряную медаль Олимпийских игр 2012-го в Лондоне, одержала пять побед на турнирах Большого шлема (Уимблдон-2004, US Open 2006, Australian Open 2008 и «Ролан Гаррос» в 2012 и 2014 годах) и завоевала первое место на Итоговом турнире WTA (2004).

Кто из теннисистов уверен, что Шарапова вернется на корт

Австралийская теннисистка с русскими корнями Дарья Сэвилл (до замужества — Дарья Гаврилова) прокомментировала тренировочный процесс Марии Шараповой.

«Я предчувствую очередное возвращение. Никто не делает таких упражнений только для того, чтобы чувствовать себя хорошо!» — написала Сэвилл в социальных сетях.

Ранее Рик Макки, бывший тренер россиянки Марии Шараповой, высказался о силе характера российской спортсменки.

«У спортсмена должна быть способность забывать. У тебя есть 20 секунд, чтобы перевернуть страницу. Вот за что я люблю Шарапову — даже в 11 лет она это умела. Она всегда была ментально сильной», — сказал Макки.

Когда и от кого Шарапова родила ребенка

В 2017 году Шарапова познакомилась с британским бизнесменом Александром Гилксом. Роман Гилкса с Шараповой официально был подтвержден в 2018 году, а в 2020-м они сообщили о помолвке. Свадьбу пара пока так и не сыграла. 1 июля 2022 года Мария родила Александру сына, которого назвали Теодором.

Шарапова часто публикует фотографии с ребенком в соцсетях и рассказывает о воспитании сына. В одном из постов она отметила, что с раннего возраста прививает ему любовь к русской культуре. В частности, она читает ему стихи Владимира Маяковского.

Кто еще из теннисисток возвращался на корт после беременности

В 2023 году две элитные теннисистки вернулись на корт после рождения детей: экс первая ракетка мира и чемпионка Australian Open 2018 Каролин Возняцки и бронзовая призерка Олимпиады в Токио (2021) украинка Элина Свитолина. Возняцки не выступала почти четыре года, Свитолина — полтора. Обе показали хорошие результаты: Каролин дошла до 1/8 финала на недавнем US Open, Элина — до четвертьфинала «Ролан Гаррос» и полуфинала Уимблдона.

Фото: FS/AdMedia/Global Look Press Мария Шарапова

Но лишь трем теннисисткам за всю историю удавалось выигрывать турниры Большого шлема после рождения детей: Маргарет Корт, Эвонн Гулагонг в 1970-х и Ким Клейстерс в 2009 году. Серена Уильямс не смогла повторить их успех: после рождения дочери в 2017-м она трижды выходила в финал, но проигрывала соперницам.

Сейчас Шараповой 36 лет: в этом возрасте многие теннисисты успешно выступают на соревнованиях. Ее ровесник Новак Джокович до сих пор является лучшим игроком мира. Роджер Федерер тоже попадал на вершину рейтинга в 36 лет.

Но женский теннис отличается от мужского, сейчас он стал более силовым. Нынешний лидер рейтинга Арина Соболенко подает со скоростью 195 км/час, что даже для мужчин — показатель выше среднего. Скорость первой подачи Шараповой обычно достигала 180–185 км/час.

Чтобы бороться на равных с лучшими, Шараповой нужно будет играть на собственном уровне 2014 года. Если удастся к нему приблизиться, то за счет характера и природной силы Мария сможет попасть в топ-15 и претендовать на несколько успешных турниров в сезоне.

Сколько зарабатывает Шарапова после завершения карьеры

По данным Forbes, сейчас состояние Марии Шараповой оценивается в $220 млн, из которых теннисные призовые составили лишь $38 млн. Она считается самой богатой спортсменкой России. Большую часть ее дохода составляют рекламные контракты. Победительница пяти турниров Большого шлема в разное время была лицом таких брендов, как Nike, Head, Colgate, Supergroup, Evian, Porsche, Samsung и Palmolive. Сейчас россиянка рекламирует товары в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена).

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press Мария Шарапова

Также известно, что Шарапова приобрела долю в американской лиге смешанных единоборств UFC. Помимо этого, она по-прежнему получает доход от своего бизнеса — компании по производству кондитерских изделий Sugarpova. До пандемии конфеты продавались в 32 странах и годовой оборот фирмы оценивался в $10 млн. COVID-19 ударил по этому бизнесу, и сейчас продажи прекратились, однако марка по-прежнему зарегистрирована.

Шарапова активно путешествует по миру: в сентябре она появилась на US Open, а за неделю до этого была в Торонто, где также посещала теннисный турнир серии «Мастерс». Ранее Мария провела отпуск в Греции и посетила Каннский кинофестиваль. В мае экс-теннисистка участвовала в конференции, организованной World Street Journal в Майами, вручала призы победителями Гран-при «Формулы-1» в Монако и ездила в Прованс.

Где живет Шарапова

В 2020 году Шарапова приобрела за $4 млн трехэтажный особняк в пригороде Лос-Анджелеса с видом на океан. Известно, что Мария сама занималась оформлением дома. Он разделен на две зоны: первая — для ее семьи, вторая — для гостей. Особняк оформлен в двух стилях: лофт и хай-тек. На территории также расположены бассейн, сад и игровая зона с боулингом.

У Шараповой есть ранчо рядом с Санта-Барбарой (Калифорния, США). Cообщалось, что Мария купила участок земли, расположенный в долине виноградников, за $8,6 млн.

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press Мария Шарапова

Мария родилась в северном городе Нягань, позже ее семья переехала в Сочи, где она начала заниматься теннисом под руководством отца Юрия Шарапова, заслуженного тренера России. Он дружил с отцом Евгения Кафельникова, и именно олимпийский чемпион Сиднея-2000 подарил девочке первую теннисную ракетку.

В России Шарапова не живет с 1995 года. Когда Марии было восемь, ее отец перевез дочь в США, где отдал в академию Ника Боллетьери, расположенную в штате Флорида, в городе Брейдентон.

Несмотря на то что Шарапова давно живет в Штатах, она не собирается отказываться от российского гражданства. «Если бы хотела, я бы уже давно это сделала, но такого вопроса никогда не стояло ни в моей семье, ни в моей команде. Эти ценности воспитываются в семье. Национальная культура, жизненный опыт, который я получила на родине, сделали меня той, кто я есть сейчас», — говорила Шарапова в интервью CNBC.

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