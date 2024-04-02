Мамиашвили ответил, будут ли россиянам платить призовые за Олимпиаду Михаил Мамиашвили заявил, что финансовое поощрение россиян на ОИ не обсуждалось

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили в комментарии NEWS.ru заявил, что вопрос финансового поощрения отечественных спортсменов на Олимпийских играх — 2024 не является приоритетным. По его словам, сейчас важно завоевать само право участия в соревнованиях.

Вы думаете, что если не будет призовых, то не надо участвовать? Сейчас нам нужно завоевать техническое право участия на Олимпиаде, а уже само участие — совсем другой вопрос. Давайте это разделять. Честно говоря, пока вопрос призовых особо не обсуждали, — заявил Мамиашвили.

Ранее в Сети разгорелся скандал из-за высказывания президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер, которая назвала бомжами россиян, которые примут участие в Олимпиаде в Париже. Ей среди прочих ответила теннисистка Дарья Касаткина, написавшая в соцсетях: «Бомж передает привет». Касаткина и другие российские теннисисты собираются участвовать в Олимпийских играх в нейтральном статусе.

Мамиашвили объявил о том, что российские борцы греко-римского стиля должны завоевать шесть олимпийских лицензий на отборочных соревнованиях в Баку и поехать в Париж.