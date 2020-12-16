https://static.news.ru/photo/6e0be932-4092-11eb-8623-fa163e074e61_660.jpg Мария Шарапова Фото: mariasharapova/instagram.com

Российская теннисистка Мария Шарапова объявила о помолвке с американским бизнесменом Александром Джилксом.

Это было «да» с первого дня нашей встречи. Наш маленький секрет, — написала 33-летняя спортсменка на своей странице в Instargam.

Шарапова и 44-летний Джилкс встречаются с 2018 года.

Мария объявила о завершении спортивной карьеры 26 февраля 2020 года. Она была первой ракеткой мира, завоевала пять титулов на турнирах Большого шлема и стала серебряной медалисткой Олимпиады-2012 в Лондоне.

20 октября Шарапова приобрела ранчо в США за $8,6 млн.

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