КХЛ «уходит» от России: что об этом думают Быков, Крикунов и Канарейкин

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский профессиональный хоккей продолжает полноценно функционировать, несмотря на отстранение команд от международных турниров. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) успешно проводит соревнования, ставит рекорды посещаемости, а ее представители строят планы выхода из-под юрисдикции Федерации хоккея России (ФХР). О назревающей революции в отечественном хоккее и о том, к чему она может привести, — в материале NEWS.ru.

За что отвечают ФХР и КХЛ

Главная задача Федерации хоккея России — обеспечение полноценного функционирования мужских и женских сборных, начиная с самых младших юниорских и заканчивая национальной командой. Кроме того, ФХР занимается развитием хоккея в стране в целом: проводит детские соревнования, занимается подготовкой тренеров, а также составляет методические программы.

В зоне ее ответственности находится и проведение матчей Всероссийской хоккейной лиги, Национальной молодежной хоккейной лиги, а также подготовка судей. КХЛ же проводит соревнования в элитном дивизионе клубного российского первенства, а также отвечает за Молодежную (МХЛ) и Женскую хоккейные лиги.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кто руководит КХЛ и ФХР

ФХР была учреждена после распада СССР. Пост президента организации с 2006 года занимает легендарный советский вратарь, трехкратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Владислав Третьяк. Он переизбирался на эту должность четыре раза, в последний раз это произошло весной 2022 года. Его полномочия истекают через два года. КХЛ была создана в 2008-м, с того момента сменились два ее президента. С 2020 года лигой руководит знаменитый российский хоккеист — двукратный чемпион мира и двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Морозов.

Почему организации конфликтуют между собой

Разногласия между федерацией и лигой появились практически сразу после создания КХЛ. Главной проблемой был вопрос с паузами на международные игры. В Лиге, как и в НХЛ, хотели проводить соревнования без оглядки на международный календарь, а в ФХР настаивали на том, чтобы КХЛ действовала по футбольной модели и приостанавливала первенство на время проведения международных турниров.

Второй вопрос, по которому КХЛ и ФХР не могут найти консенсус, — лимит на легионеров. Федерация как орган, который отвечает за развитие хоккея в России, все время выступает за уменьшение количества иностранных игроков, мотивируя это заботой о молодых отечественных хоккеистах, которым сложно пробиваться в основной состав клубов, конкурируя с легионерами. Представители КХЛ же ратуют за полное упразднение лимита, в их интересах повышение уровня лиги и зрелищности матчей.

В 2015-м КХЛ одержала маленькую победу. В ФХР частично сменился менеджмент и была изменена структура управления. Исполком федерации заменили правлением, которое возглавил Аркадий Ротенберг — один из руководителей московского «Динамо». Прямо в ФХР появилось мощное оппозиционное крыло, которое начало действовать в интересах КХЛ.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Аркадий Ротенберг

Самым ярким эпизодом противостояния стала история с назначением главного тренера сборной России перед Олимпийскими играми 2022 года в Пекине. Третьяк объявил о подписании контракта с Олегом Знарком, но после этого в процесс вмешались представители КХЛ и спустя два дня все переиграли. В качестве наставника национальной команды утвердили Алексея Жамнова. Россияне не смогли защитить титул олимпийских чемпионов, проиграв в финале Финляндии.

Какие полномочия получит КХЛ в случае отделения от ФХР

В марте «Матч ТВ» стало известно о том, что осенью 2023 года КХЛ разработала проект изменений в федеральный закон о спорте РФ и ряд других нормативных правовых актов с целью выйти из‑под эгиды ФХР и, соответственно, Международной федерации хоккея (IIHF).

На данный момент инициатива окончательно не утверждена. Если это произойдет, КХЛ получит полную независимость от ФХР и сможет самостоятельно устанавливать лимит на легионеров, утверждать изменения в правила, регламентировать переход игроков и даже заниматься их подготовкой, а также полностью контролировать работу судейского корпуса.

В отсутствие международных турниров дискуссия по поводу приостановки чемпионата потеряла актуальность, а обсуждение лимита на легионеров и судейства в последние месяцы стало жарким как никогда.

1 апреля петербургский СКА был оштрафован на полмиллиона рублей за высказывания главы совета директоров клуба Александра Медведева о судействе матчей КХЛ.

«Думаю, всем арбитрам нужно посмотреть в зеркало и изменить подход к работе — парой таких решений можно спустить в трубу многомесячную работу десятков людей. Непонятно отмененные шайбы, странные удаления — все это длится уже долгое время, и никто не берет на себя ответственность», — заявил Медведев официальному сайту СКА после вылета команды из плей-офф КХЛ.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press Александр Медведев

Лимит на легионеров, по которому в заявке на сезон одного клуба может находиться не более пяти иностранцев, был принят в КХЛ с момента основания и действовал до начала нынешнего сезона. Осенью 2023-го правила ужесточили, сократив количество легионеров до трех. С того момента КХЛ ведет непрерывную работу по смягчению лимита. В феврале 2024 года было проведено совещание руководителей клубов, на котором представители 15 из 20 команд лиги проголосовали за возвращение старых правил. Однако ФХР не торопится вносить изменения.

Как выход КХЛ из ФХР скажется на хоккее

Если КХЛ удастся обрести независимость, то лимит будет смягчен незамедлительно, а в перспективе его могут и вовсе упразднить. Но с учетом текущей международной ситуации уверенности в том, что это принесет пользу лиге и всему отечественному хоккею, нет.

КХЛ пока не может конкурировать с НХЛ, лучшие хоккеисты мира, в том числе и многие российские, стремятся туда. После начала СВО на Украине российская лига стала гораздо менее привлекательной для иностранцев. Особенно это касается европейцев. Спортивные функционеры во многих странах Старого Света заявляют о том, что выступающие в КХЛ игроки не будут вызываться в национальные сборные.

В отношении североамериканцев такого давления нет, но большинство из них все равно стремятся в НХЛ или хотя бы в Американскую хоккейную лигу (АХЛ), где они могут заработать примерно столько же, сколько и в России. Так что пока не очень понятно, сколько классных иностранных игроков готовы приехать в КХЛ. Есть опасения, что лигу могут заполонить либо легионеры невысокой квалификации, либо хоккеисты с темным прошлым, такие, как осужденный на родине за изнасилование американский форвард «Авангарда» Рид Буше.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Рид Буше

С судейством тоже не все так однозначно. Сейчас этот процесс контролирует ФХР, которую можно считать незаинтересованным органом. Если работу арбитров поставить под контроль КХЛ, разговоров об их ангажированности по отношению к тому или иному клубу будет точно не избежать.

Что думают о происходящем специалисты

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков заявил NEWS.ru, что отсоединение Континентальной хоккейной лиги от Федерации хоккея России не «отразится на уровне или качестве хоккея в стране».

«С одной стороны, это две разные и самостоятельные организации. Между ними все равно должно быть взаимодействие, на мой взгляд, так как они непосредственно взаимодействуют друг с другом во время перерыва чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Они долгое время жили под одной крышей, но с чего вдруг КХЛ решила отделиться — этот вопрос нужно задавать руководству», — сказал Быков.

Он также отметил, что главная роль ФХР — «развитие детско-юношеского спорта и тренеров». КХЛ «живет по своим правилам», отметил он.

«Нужно создавать определенные программы, анализировать, в каком состоянии наш хоккей, что нужно делать, чтобы повышать уровень. Это кропотливая работа. Видимо, ФХР хочет сконцентрироваться на этом. КХЛ — независимая группа, которая живет по своим правилам, но взаимодействовать с федерацией все равно придется, это нужно для того, чтобы дать игрокам команд выступать на высоком уровне. На мой взгляд, эти две организации будут продолжать развивать и пропагандировать хоккей, просто в разных функционалах», — добавил он.

Еще один экс-тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов считает, что выход КХЛ из-под юрисдикции ФХР будет означать, что Лига больше не подчиняется не только Федерации хоккея России, но и Международной федерации хоккея (ИИХФ).

«Выйти из ФХР вполне реально, потому что так и было раньше на протяжении пяти лет, когда КХЛ была создана. Более того, лига выйдет из-под юрисдикции и международной федерации. Тем самым ИИХФ не сможет управлять нашей лигой, как и ФХР», — сказал Крикунов NEWS.ru.

По его мнению, единственное, что изменится после выхода КХЛ из-под юрисдикции ФХР, — продолжительность чемпионата. Лигу будут проводить до конца мая, игры не будут заканчиваться в начале месяца, чтобы подстроиться под чемпионат мира.

Заслуженный тренер России Федор Канарейкин заявил в комментарии NEWS.ru, что решение о выходе Континентальной хоккейной лиги из-под юрисдикции Федерации хоккея России является верным.

«КХЛ — это организация, которая проводит наш регулярный чемпионат, отвечает за наш хоккей. Решение, которое будет принято, правильное. Для нас это означает дальнейшее развитие чемпионата и всего хоккея в целом», — сказал Канарейкин.

Он также отметил, что ФХР отвечает за сборные команды страны, несмотря на небольшое количество игр в настоящий момент. КХЛ — самостоятельная организация, которая несет основную нагрузку хоккейного хозяйства.

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