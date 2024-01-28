Чудо было близко: как Медведев упустил победу в финале Australian Open

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Даниил Медведев

Российский теннисист Даниил Медведев был в нескольких мячах от победы на Australian Open, но отдал матч Яннику Синнеру. Как россиянин упустил шанс на второй в жизни титул на турнире Большого шлема и что это означает для него как для спортсмена — в материале NEWS.ru.

Как Медведев дошел до решающего матча

Даниил Медведев приехал в Мельбурн в статусе одного из главных фаворитов турнира, выше него котировались три игрока: Новак Джокович, Карлос Алькарас и Янник Синнер. Выход российского теннисиста в финал не мог никого удивить, но удивило то, с каким трудом Даниил до него добрался: три пятисетовых матча, два из которых были спасены после счета 0:2. За шесть матчей Даня провел на корте 21 час, что является абсолютным рекордом на пути к финалу турнира Большого шлема. Сам спортсмен после одного из матчей сказал на корте, что у него никогда не было такого сложного турнира.

Предполагалось, что именно фактор усталости мог сыграть одну из ключевых ролей в финале. Особенно если учесть, что Синнер до финала провел на корте 14 часов — на семь меньше, чем Даниил. Итальянец находился и до сих пор находится в невероятной форме, до финала он отдал лишь один сет десятикратному чемпиону Australian Open Новаку Джоковичу. Всех остальных соперников Синнер разгромил, и именно он считался фаворитом решающей встречи с Медведевым. Вероятность победы итальянца оценивалась примерно в 65%.

Фото: Wang Shen/XinHua/Global Look Press Янник Синнер

В чем был шанс Медведева

Главное, на что мог рассчитывать Даниил в преддверии матча, это на свой опыт. Для него это был уже шестой финал на турнирах Большого шлема, в то время как для его соперника — первый. Выиграть самый престижный теннисный чемпионат с первой же попытки получается далеко не у всех, нередки случаи, когда дебютант финалов не может показать лучшей игры из-за волнения и стресса.

К тому же Медведев в личных встречах с Синнером до сегодняшнего дня вел 6:3. Три последних матчах выиграл Янник, но шесть побед — не шутки. Это значит только одно: Медведев знает, как обыгрывать Синнера, понимает, что для этого нужно делать на корте. Даниил — один из самых умных теннисистов мира, он отличный тактик, умеет подстроиться под соперника так, чтобы тот не знал, что делать. Даниил прекрасно умеет удивлять мир: побеждать в тех матчах, в которых на него вообще никто не ставит.

Так было в финале US Open 2021 с Новаком Джоковичем, когда россиянин выиграл свой пока единственный турнир Большого шлема, а самый свежий пример — полуфинал US Open 2023 с Карлосом Алькарасом. 20-летний испанец обыграл Медведева два раза подряд без шансов и считался безоговорочным фаворитом недавнего матча в Нью-Йорке, но Даниил вышел и сыграл идеально. От первого до последнего мяча было видно: Даня вышел уничтожать и доказывать миру, что не верить в него — это большая ошибка.

Медведев начал матч как чемпион

В первых двух сетах сегодняшнего финала с Синнером зрители увидели именно такого Медведева — человека с миссией. Чтобы победить Янника, нужно играть агрессивно, пробивать низко над сеткой и максимально глубоко. Принимать подачу нужно было не рядом с фоном, а намного ближе к задней линии, чтобы давить на итальянца уже с приема.

Тогда итальянцу неудобно было бы атаковать, его игра должна была сломаться. Именно так и было в первые час-полтора. Янник просто не знал, что делать с ультраагрессивной версией Медведева. Даниил выиграл два сета с одинаковым счетом 6:3, и, казалось, что это должен быть его день.

Фото: IMAGO/Juergen Hasenkopf/Global Look Press Даниил Медведев

Как Синнер украл этот матч

Но это был день Янника Синнера. В третьем сете он заиграл получше, начал увереннее держать свою подачу, стал вкладываться в удары. Поначалу Даниил еще мог что-то создавать на приеме, завязывал борьбу, но чем дальше шел матч, тем сложнее россиянину было бороться. Сначала Янник почувствовал уверенность на собственной подаче, а затем осмелел окончательно и начал давить на приеме, заставляя уставшего Даниила ошибаться.

В третьем и четвертом сетах у Медведева были призрачные шансы: по одному брейк-пойнту в каждой из партий, но поймавший кураж Синнер подарков не сделал. На своей подаче он все отыграл, а в ключевые моменты, при счете 5:4, выдавал смелые и агрессивные геймы на приеме, что позволяло ему в буквальном смысле украсть оба сета.

А в пятой партии шансов у россиянина уже практически не было. Больше суток на корте за две недели — рекорд всех времен. Такие нечеловеческие нагрузки не могли не сказаться на состоянии Даниила. Все, что оставалось делать Яннику, это просто держать уровень. Он с этим успешно справился, забив все мячи, которые были на его ракетке. Итог — 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3 в пользу 22-летнего итальянца. Он — первый представитель своей страны за всю историю, кому удалось выиграть Открытый чемпионат Австралии.

Сейчас Синнер — новая суперзвезда в теннисе. Количество его фанатов растет с каждым днем в геометрической прогрессии. Его игра завораживает, он не ждет ошибок от соперников (как это делают многие, включая Даниила Медведева), он всегда создает ситуации сам, атакует с каждого удобного мяча, не боится ходить к сетке. Такой мощный атакующий теннис всегда нравится зрителям.

Именно так играл Марат Сафин — один из предыдущих любимчиков австралийской публики, чемпион Australian Open 2005. Когда такие теннисисты ловят кураж и начинают забивать каждый мяч, играть с ними абсолютно нереально, как ни пытайся.

Фото: IMAGO/Paul Zimmer/Global Look Press Янник Синнер, Даниил Медведев

Что ждет Медведева дальше

Даниил Медведев проиграл пятый из шести своих финалов Большого шлема. Победа сделала бы его самым успешным российским теннисистом за всю историю, он догнал бы Марата Сафина и Евгения Кафельникова по титулам на турнирах Большого шлема (у обоих — по два), но обошел бы по финалам. А по другим значимым в теннисе титулам он и так впереди. Сегодня победить не получилось, но у Даниила по-прежнему есть все, чтобы в будущем стать чемпионом, и не один раз.

Ему в феврале исполнится 28 лет — все еще пиковый возраст для теннисиста. Новак Джокович через год-два закончит карьеру, соперничать придется с Синнером, Алькарасом, Руне, Зверевым и Рублевым, а с ними у Даниила всегда хорошие шансы на победу. Особенно если он сохранит мотивацию и будет с таким же азартом пробиваться сквозь тяжелые пятисетовые матчи на турнирах Большого шлема.

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