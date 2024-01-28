Российский теннисист проиграл итальянцу в финале Australian Open Теннисист Медведев проиграл Синнеру в финале Australian Open

Фото: IMAGO/Paul Zimmer/Global Look Press

Даниил Медведев

Российский теннисист Даниил Медведев в финале Открытого чемпионата Австралии в Мельбурне уступил Яннику Синнеру со счетом 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6. Для итальянца титул на турнирах Большого шлема стал дебютным.

За 3 часа 44 минуты Медведев 11 раз подал навылет и допустил три двойные ошибки. В свою очередь Синнер сделал 14 эйсов и пять раз был неточен на своей подаче. На пути к финалу итальянец выбил из турнира первую ракетку мира серба Новака Джоковича.

Противоположная ситуация произошла с Медведевым в полуфинале турнира. Он, проигрыв два сета, довел по победы игру против немца Александра Зверева. Россиянин ранее доходил до финала Australian Open в 2021 и 2022 годах, но оба раза уступил.

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон заявил, что Медведев сумел обыграть немецкого соперника в 1/2 финала Australian Open благодаря психологической устойчивости. Он обратил внимание на то, как в пятом сете «развалился Зверев», допуская ошибки, «которые не совершил бы никто другой». Камельзон назвал Медведева лицом страны и российского тенниса.