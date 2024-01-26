Медведев в третий раз стал финалистом Australian Open Медведев в полуфинале Australian Open победил представителя ФРГ Зверева

Фото: IMAGO/Paul Zimmer/Global Look Press

Даниил Медведев

Российский теннисист Даниил Медведев в третий раз стал финалистом Australian Open, он победил немца Александра Зверева. Встреча завершилась со счетом 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3 в пользу россиянина, пишет РИА Новости Спорт.

В финале Медведев встретится с Янником Синнером. До этого итальянец одолел серба Новака Джоковича.

Ранее сообщалось, что по итогам первого сета на счету россиянина было два эйса, пять двойных ошибок и три нереализованных брейк-пойнта. Зверев отличился тремя подачами навылет и тремя реализованными брейк-пойнтами из пяти. Сет продлился 59 минут.

Финал Открытого чемпионата Австралии в мужском одиночном разряде в 2024 году пройдет 28 января. Первая ракетка мира Новак Джокович считает, что Медведев является человеком с правильными ценностями. До этого российский теннисист рассказал, как Джокович предложил ему полететь вместе на матч Кубка Дэвиса между сборными России и Сербии, несмотря на то, что Даниил в то время не входил в элиту мирового тенниса.

Ранее Федерация тенниса Украины назвала ошибкой рукопожатие своей теннисистки Елизаветы Котляр с российской спортсменкой Владой Минчевой на матче в Австралии. На своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена) организация призвала украинских атлетов по-прежнему воздерживаться от подобных жестов с россиянами.