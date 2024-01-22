Джокович назвал главное достоинство Даниила Медведева Джокович назвал Даниила Медведева человеком с правильными ценностями

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Даниил Медведев

Теннисист Даниил Медведев является человеком с правильными ценностями, заявил первая ракетка мира Новак Джокович. Его цитирует портал Tennisuptodate. До этого Медведев рассказал, как Джокович предложил ему полететь вместе на матч Кубка Дэвиса между сборными России и Сербии, несмотря на то что Даниил в то время не входил в элиту мирового тенниса.

Прежде всего хочу поблагодарить Даниила за добрые слова, он меня приятно удивил. Он уже рассказывал эту историю, но я очень ценю то, как он донес ее до людей. Я тоже самого лучшего мнения о нем как о человеке, коллеге и как об одном из моих главных соперников за последние пять лет. Я знаю, что он человек с правильными ценностями, и это правда, когда он говорит, что у него прекрасные отношения с большинством участников Тура, — сказал он.

Джокович отметил, что видит, как Медведев ведет себя с коллегами в раздевалке. По словам первой ракетки, Медведев и его команда стараются хорошо общаться со всеми.

Ранее Федерация тенниса России признала Даниила Медведева лучшим теннисистом по итогам 2023 года. Церемония награждения прошла в Москве. Спортсмен общался по видеосвязи, так как выступает на турнире в Абу-Даби. 27-летний спортсмен девять раз выходил в финалы соревнований Ассоциации теннисистов-профессионалов, в том числе Открытого чемпионата Соединенных Штатов, завоевав пять титулов. Лучшей теннисисткой года по версии ФТР стала Вера Звонарева.