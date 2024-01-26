Названы причины победы Медведева над Зверевым в полуфинале Australian Open Владимир Камельзон объяснил победу Даниила Медведева над Зверевым в Австралии

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Даниил Медведев

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон в беседе с корреспондентом NEWS.ru объяснил, за счет чего российский теннисист Даниил Медведев сумел обыграть немца Александра Зверева в полуфинале Открытого чемпионата Австралии со счетом 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3. Специалист отметил психологическую устойчивость 27-летнего россиянина.

У Дани уникальная нервная система, уверенность в своих действиях. Он профессионал с большой буквы, имеющий правильное выражение собственной личности. Объяснить это просто так даже я не могу. Как нельзя было понять, почему Джокович так играет, так нельзя понять, как играет Медведев. У него своеобразная, неповторимая игра. Он умеет рисковать, отпускать игрока и потом его заманивать, — сказал Камельзон.

Он обратил внимание на то, как в пятом сете «развалился Зверев», допуская ошибки, «которые не совершил бы никто другой». Также Камельзон назвал Даниила Медведева лицом страны и лицом российского тенниса. Добиться победы над итальянцем Янником Синнером, по мнению Камельзона, удастся только благодаря тренерскому штаб Медведева, которые детально изучат игру соперника.

Когда человек выходит в финал, он приходит не для того, чтобы просто посидеть. Финал не похож ни на какой другой матч. Что сделает Синнер и Медведев, мы посмотрим. Если говорить о том, кто победит, то я, конечно, буду болеть за Даню. Но Синнер очень хорошо играет, он обыграл Джоковича. Я Думаю, команда Медведева посидит, посмотрит, что надо сделать, на чем можно выиграть, — заключил Камельзон.

Встреча Медведева и Зверева продолжалась 4 часа 18 минут.

Даниил за победу на турнире поспорит с 22‑летним итальянцем Янником Синнером, который в полуфинале переиграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича.

Россиянин доходил до финала Australian Open в 2021 и 2022 годах, но оба раза уступал.