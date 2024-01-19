Фанерой над Парижем? МОК придумал новые проверки для спортсменов из РФ

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18 января в Республике Корея прошла пресс-конференция представителей Международного олимпийского комитета. На встрече обсуждались вопросы безопасности предстоящих Игр в Париже, дискриминации спортсменов, а также вероятность дополнительной проверки российских и белорусских атлетов при отборе на Олимпиаду. Самые важные детали пресс-конференции — в материале NEWS.ru.

МОК разработал еще одну проверку для россиян

Официальный представитель МОК Марк Адамс 18 января заявил, что атлетов с российскими и белорусскими паспортами ждет дополнительная проверка от комитета при отборе на Игры. Только решения международных федераций будет недостаточно.

«Могу только в общих чертах сказать, потому что не знаю всех деталей. Мы в процессе поиска и назначения независимых аналитиков с хорошей репутацией, которые проверят каждого из этих спортсменов. Люди, которые квалифицировались, уже прошли одну проверку, но МОК проведет вторую с участием независимых организаций», — рассказал журналистам Адамс.

В чем конкретно заключается дополнительная проверка и кто будет «независимыми аналитиками с хорошей репутацией», о которых говорил Марк Адамс, пока непонятно. Остается неясным и то, пройдет ли кто-то такой отбор. На данный момент МОК озвучивал общие критерии допуска россиян и белорусов: выступления в нейтральном статусе, только индивидуальные атлеты, отсутствие активной поддержки специальной военной операции России, выполнение антидопинговых обязательств. Возможно, речь идет о более детальном изучении личных дел претендентов на Игры, например привязку к военным организациям. Ничего нового МОК на данный момент не придумал, помимо самой формулировки «дополнительные проверки».

Кроме этого, атлеты должны пройти квалификацию на Олимпиаду в соответствии с существующими системами отбора.

Фото: Marijan Murat/dpa/Global Look Press

Белорусы возвращаются на международные соревнования

По сообщениям МОК, в Париж квалифицировалось 11 нейтральных атлетов с российскими и белорусскими паспортами: шесть представляют Россию, пять — Белоруссию. Из них шестеро примут участие в соревнованиях по борьбе, трое — в велоспорте и по одному — в академической гребле и плавании.

В этот список не включены теннисисты — по правилам они отобрались на Игры, но нужно решить вопрос с командными турнирами, в которых россияне не смогли принять участие из-за санкций. В Париже могут выступить лидеры российской сборной Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов и другие.

В свою очередь белорусские гимнасты возвращаются на международные турниры. В списке нейтральных атлетов Международной федерации гимнастики появились спортсмены сборной Белоруссии. Среди них бронзовый призер Олимпиады в Токио и чемпионка мира по художественной гимнастике Алина Горносько, ее сокомандницы Анастасия Салос и Елизавета Зорькина, а также тренеры.

На Кубке мира по спортивной гимнастике в Каире 15–18 февраля выступят три спортсмена из Белоруссии — Никита Парфенович, Егор Шарамков и Елена Титовец. Россияне от подобных турниров отказались.

Фото: YUTAKA/AFLO/Global Look Press Алина Горносько

«Отсутствие дискриминации — главный принцип, которому мы следуем»

Директор МОК по коммуникациям Марк Адамс также рассказал на пресс-конференции, что организация придерживается принципа отсутствия какой-либо дискриминации, говоря о ситуации со сборной Израиля и Международной федерацией хоккея (IIHF).

IIHF приняла решение об отстранении команды Израиля от турниров под эгидой организации из соображений безопасности. Речь шла только об участии израильтян в чемпионате мира по хоккею среди игроков до 20 лет. Турнир стартует 20 января. Изначально соревнование должно было пройти в Израиле, но было перенесено в Болгарию.

«МОК в курсе ситуации с IIHF и сборной Израиля, обсуждал эту тему с израильской стороной, у нас ясная позиция. Для МОК отсутствие дискриминации какого-либо рода — главный принцип, которому мы следуем», — сказал Адамс на пресс-конференции.

После того как Национальная хоккейная лига (НХЛ) выступила с критикой в адрес решения IIHF, Федерация решила допустить сборную Израиля до чемпионата мира среди игроков до 20 лет. Представители организации сослались на получение гарантий безопасности от Министерства спорта Болгарии и местного олимпийского комитета.

Парижу нужно решить вопрос с безопасностью на Олимпиаде

Тема с допуском россиян и белорусов, а также их дополнительной проверкой была не единственной, которая обсуждалась на пресс-конференции МОК. Общественность волнует ситуация с безопасностью на спортивных мероприятиях.

«МОК знает о ситуации, мы обсуждали этот вопрос. И четко высказали свою позицию. Мы уверены, что Игры в Париже пройдут в безопасности как для болельщиков, так и для спортсменов. Для этого будут приняты все необходимые меры», — заявил Адамс на пресс‑конференции.

Исполнительный директор МОК Кристоф Дюби также добавил, что префект Парижа и министр внутренних дел доложили о всех мерах безопасности, которые будут приняты на Олимпиаде. По их словам, 45 тысяч полицейских будут работать в день открытия, 35 тысяч — на следующий день.

Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

«После проблем с финалом Лиги чемпионов были приняты меры, Кубок мира по регби прошел на высоте, как и празднование Нового года на Елисейских полях. Все это вселяет уверенность», — добавил Дюби.

В Европе остро стоит проблема безопасности на спортивных мероприятиях. Беспорядки в Париже стали главным событием в день финального матча футбольной Лиги чемпионов. Тогда играл испанский «Реал» и английский «Ливерпуль».

Игра началась позже запланированного из-за соображений безопасности. Перед началом матча префектура полиции Парижа просила болельщиков обеих команд не штурмовать стадион, но многие фанаты с поддельными билетами пытались прорваться на игру. Происходило множество столкновений болельщиков и представителей правоохранительных органов. Пришлось применить слезоточивый газ.

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