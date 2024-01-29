Шарапова поздравила Синнера с победой над Медведевым на Australian Open

Фото: Nafoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Янник Синнер

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова поздравила итальянца Янника Синнера с победой на Открытом чемпионате Австралии, прошедшем в Мельбурне. Ему удалось обыграть россиянина Даниила Медведева и забрать главный приз на Australian Open.

Я знала, что когда-нибудь ты пожалеешь (об этом видео). Поздравляю, чемпион. Терпение, самообладание, класс, — написала Шарапова в сторис в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Она сопроводила публикацию видеороликом, на котором они вместе с Синнером танцуют и поют рождественскую песню.

Синнер впервые играл в финале турнира Большого шлема, ему удалось стать третьим итальянцем, который завоевал чемпионство. Кроме того, он первый представитель Италии, выигравший Australian Open. Он находится на четвертой строчке в мировом рейтинге.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев объяснил поражение Медведева в финале Australian Open. По его мнению, с точки зрения физической готовности российский теннисист уступал итальянцу. Губерниев отметил, что Синнер «был хорош» и «выглядел посвежее», однако Медведев «менее великим от этого не стал». Кроме того, телеведущий оценил психику итальянца, который «был ментально готов ко всему».