Губерниев объяснил, почему Медведев проиграл в финале Australian Open Губерниев: Медведев уступил Синнеру в выносливости в финале Australian Open

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Даниил Медведев

С точки зрения физической готовности теннисист Даниил Медведев уступал своему противнику итальянцу Яннику Синнеру, рассказал NEWS.ru спортивный комментатор, телеведущий Дмитрий Губерниев. Так он прокомментировал новость о том, что российский спортсмен не смог выиграть финал Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) в Мельбурне. Однако Медведев по-прежнему остается великим теннисистом, считает эксперт.

Даниил Медведев проиграл Синнеру, но менее великим от этого не стал. Я, конечно, смотрел финал, последние три сета очень сильно переживал. Итальянец был хорош, он выглядел посвежее. У него фантастическая психика, был ментально готов ко всему. Но решающим был фактор физики. С точки зрения физической готовности Медведев уступал, так как играл тяжелейшие пятисетовые матчи, и на финал его просто не хватило, — сказал Губерниев.

Телеведущий также назвал Медведева — гордостью России. В частности, он сравнил спортсмена с пилигримом и царем Петром Великим, прорубившем окно в Европу.

Ранее заслуженный тренер России Владимир Камельзон объяснил, что Даниил Медведев сумел обыграть немецкого соперника в 1/2 финала Australian Open благодаря своей психологической устойчивости. Он обратил внимание на то, как в пятом сете «развалился Зверев», допуская ошибки, «которые не совершил бы никто другой». Также Камельзон назвал Даниила Медведева лицом страны и лицом российского тенниса.