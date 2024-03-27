«Привет от бомжа»: как ответили Винер на критику россиян на Олимпиаде-2024

Фото: Никита Новак/NEWS.ru

Ирина Винер

Президент ВФХГ Ирина Винер критически отозвалась о российских спортсменах — участниках Олимпийских игр 2024 года в Париже, которые пройдут с 26 июля по 11 августа. Как отреагировал отечественный спорт на это заявление, кто оправдал слова Винер?

Что сказала Винер о россиянах на Олимпиаде

По словам руководителя Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), российские спортсмены, которые поедут на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже без флага и гимна, будут «командой бомжей». Винер считает, что выступления в нейтральном статусе являются «унизительными».

«В Париже говорили, что русские должны выступать в команде бомжей, это сейчас и осуществляется. Команда бомжей без флага, гимна, болельщиков поедет на Олимпиаду», — заявила она.

Если бы все спортсмены выступали в нейтральном статусе, это было бы другое дело, но в реальности все выступают с флагом и гимном, отметила глава ВФХГ. Все участвуют в параде открытия и закрытия Олимпиады, а россияне — нет, и это унизительно, констатировала Винер.

«Чемпионы еще и под музыку, похожую на похоронный марш, вместо гимна», — добавила она.

Как отреагировала на слова Винер теннисистка Касаткина

На слова Винер отреагировала российская теннисистка Дарья Касаткина. В своем Telegram-канале спортсменка иронично передала привет подписчикам, учитывая заявление главы ВФХГ.

«„Бомж“ Дарья передает всем привет и желает хорошего дня», — написала девушка.

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press Дарья Касаткина

Касаткина сейчас занимает 11-е место в рейтинге Женской ассоциации тенниса (WTA), она является первой ракеткой России. Ранее она выражала желание выступить на Олимпийских играх в Париже, если будет такая возможность.

В начале марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что российские и белорусские спортсмены смогут принять участие в Олимпийских играх при соблюдении требований Международного олимпийского комитета (МОК) к выступлению в нейтральном статусе.

Что сказала о Винер Журова

Слова Винер являются лишь эмоциями, заявила депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. По ее мнению, сейчас у нейтральных спортсменов из России «статус „никто“».

«Это эмоции Ирины Александровны. На данный момент я считаю, что у нейтральных спортсменов другая характеристика. Они супернейтральные, и их оценивают как „никто“. Я не знаю, что лучше: бомжи или никто? Пока они дают нам статус „никто“», — считает Журова.

Как отреагировал на слова Винер комментатор Губерниев

Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев не согласился с мнением Винер. Он заявил, что глава ВФХГ имеет право на любую позицию по этому вопросу, однако сам не разделяет такую точку зрения.

«Но я так не считаю. Я буду болеть за наших спортсменов, которые поедут и будут выступать на Олимпийских играх. Будем надеяться, что таковых окажется достаточно много, чтобы мы смогли порадоваться», — сказал Губерниев в беседе с изданием championat.com.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Дмитрий Губерниев

Как отреагировали на слова Винер другие представители российского спорта

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская заявила, что спортсмены из РФ, которые примут участие в летних Олимпийских играх — 2024 в Париже, готовились к соревнованиям и имеют свое мнение.

«Зачем так говорить? Люди готовились. У них есть свое мнение. Если они участвуют, значит, у них была своя причина, по которой они едут. У нее есть право на личное мнение, но я не могу так сказать», — отметила Покровская.

Олимпийский чемпион по фехтованию Павел Колобков в разговоре со sport-express.ru признался, что не стал бы оперировать такими словами, как Винер.

«Ирина Александровна уже давно высказала свою позицию по этому поводу. Я бы так слишком категорично к этому не подходил. Честно говоря, так просто я бы такими словами не оперировал, как она», — сказал спортсмен.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила championat.com, что не хочет обсуждать слова Винер. При этом она выразила уверенность, что у российских спортсменов на Олимпиаде в Париже будут болельщики.

«Россияне будут без флага и гимна, это правда. Но я бы никому не запрещала — кто хочет, пусть едет. Конечно, болельщики будут. Но я не хочу обсуждать Ирину Александровну. Это ее мнение. Я очень уважительно к ней отношусь, но, думаю, болельщики будут», — считает Тарасова.

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