Навка, Соболенко: какие еще звезды спорта встречались с женатыми мужчинами

Фото: ALESSANDRO DI MEO/EPA/ТАСС

Арина Соболенко

После загадочной смерти экс-бойфренда Константина Кольцова вторая ракетка мира по теннису Арина Соболенко вступила в новые отношения. На этот раз с гонщиком и бизнесменом Георгиосом Франгулисом, который на данный момент женат. У кого еще из спортсменок были отношения с семейными мужчинами — в материале NEWS.ru.

Что рассказала Соболенко

Вторая ракетка мира из Белоруссии Арина Соболенко встречается с бизнесменом и гонщиком Георгиосом Франгулисом. Молодые люди присутствовали на ужине в одном из ресторанов в компании друзей. Об этом в соцсетях рассказала сама теннисистка. На том снимке Соболенко держит за руку рядом сидящего мужчину.

Франгулис является соучредителем компании, которая специализируется на здоровой еде. Лицом организации недавно как раз стала Соболенко.

До этого Арина встречалась с победителем Кубка Гагарина по хоккею и бывшим игроком сборной Белоруссии Константином Кольцовым. Он погиб в Майами в марте 2024 года — его тело было обнаружено под окнами отеля. Экс-хоккеист прилетел в США, чтобы поддержать Арину на проходившем во Флориде турнире.

В момент начала отношений с Соболенко Кольцов был женат — от первого брака у него трое детей. В 2020 году жена Кольцова Юлия объявила о разводе и намекнула в социальных сетях на то, что Соболенко увела Кольцова из семьи.

Франгулис до сих пор официально не развелся — его супругой является двоюродная сестра бывшего пилота «Формулы-1» Фелипе Массы.

Фото: Irina R. Hipolito/Keystone Press Agency/Global Look Press Арина Соболенко

У кого Навка увела мужа

Бывший фигурист Александр Жулин добился в паре с Майей Усовой своих самых больших успехов в спорте. Дуэт долгое время был на вторых ролях в российском фигурном катании, но в 1993 году Майя и Александр сумели выиграть на чемпионатах Европы и мира, а на Олимпиаде в Лиллехамере уступили Оксане Грищук и Евгению Платову.

Жулин и Усова стали парой на льду в 1986 году, когда им было по 16–17 лет. Через 6 лет Александр и Майя вступили в законный брак. Правда, их семейное счастье длилось недолго — перед Играми-1994 Жулин начал ухаживать за своей соперницей Оксаной Грищук.

«У меня просто крышу сносило, когда я видел Оксану. Бежал к ней. Майе докладывали, что машина моя стоит в ее дворе. Естественно, она мучилась, я безумно перед ней виноват», — вспоминал Жулин в программе «Судьба человека».

Сама Грищук позже рассказала, что Жулин уговаривал ее бросить фигурное катание, а в это время Александр уже обратил внимание на другую спортсменку — Татьяну Навку.

Усова, приехав на Игры в Лиллехамере, чувствовала себя опустошенной и разбитой. Навка тогда выступала с Самвелом Гезоляном, и тот, узнав о симпатии между ней и Жулиным, избил партнершу. Фигурист обвинил Татьяну в том, что она плохо поступает по отношению к подруге.

Жулин и Усова на Олимпиаде проиграли золото Грищук и Платову одним судейским голосом. После турнира они перешли из любителей в профессионалы и в этом статусе выступали до 1998 года, но в итоге окончательно прекратили как личные, так и спортивные отношения. Жулин женился на Навке, у них родилась дочь — позже и этот брак распался. А Усова вышла замуж за известного спортивного врача Анатолия Орлецкого.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Татьяна Навка

Отношения белорусских биатлонистов стали причиной раздора в сборной

Динара Алимбекова и Антон Смольский впервые намекнули о своих отношениях в начале прошлого олимпийского сезона. В декабре 2021-го женская сборная Белоруссии стала серебряным призером Кубка мира в эстафете — Динара тогда безупречно отработала на огневых рубежах и рассказала, что стрельба Смольского вдохновила ее на этот успех.

«Была мотивирована субботней безупречной стрельбой Антона Смольского. Даже сказала ему: „В воскресенье буду стрелять, как ты!“ — рассказывала Алимбекова.

После одной из церемоний награждения Антон подарил Динаре букет цветов. Многие поддержали возлюбленных, но были и такие, кто посчитал Алимбекову разлучницей. Смольский был женат на другой биатлонистке из Белоруссии Дарье Иеропес. У пары есть общая дочь, а отношения с Алимбековой у Смольского начались, когда он еще не развелся с женой.

Белорусские биатлонистки приняли сторону Дарьи и перестали общаться с Динарой. Ей даже пришлось временно тренироваться с мужской командой. В октябре 2022 года Динара и Антон поженились, а спустя год у пары родился сын.

Бестемьянова сделала предложение Бобрину

Наталья Бестемьянова стала олимпийской чемпионкой в танцах на льду в паре с Андреем Букиным. На Олимпиаде в Сараеве дуэт уступил только великим Джейн Торвилл и Кристоферу Дину. Затем Наталья и Андрей стали доминировать в мировом фигурном катании, выигрывая крупные чемпионаты один за другим. Венцом их карьеры стали Игры-1988, на которых спортсмены получили долгожданное золото.

Многие тогда считали, что показывать страсть на льду Бестемьяновой и Букину помогают личные взаимоотношения. Но слухи не имели под собой оснований — сердце Натальи было отдано фигуристу Игорю Бобрину, а Андрей был женат на Ольге Абанкиной.

Но в личных отношениях Бестемьяновой и Бобрина все было не очень гладко — дело в том, что Игорь в то время был женат на фигуристке Наталье Овчинниковой. Вместе супруги воспитывали сына Максима.

Бестемьянова не хотела мешать семейному счастью возлюбленного, но и не считала, что их брак распался из-за нее.

«Я никогда не считала, что их семейная жизнь развалилась из-за меня. Потому что верю: мужчина влюбляется в другую женщину, лишь когда в семье не всё гладко. С самого начала я точно знала: у нас все очень серьезно», — вспоминала Наталья.

Против отношений Бестемьяновой и Бобрина выступала даже тренер Натальи Татьяна Тарасова. Специалист считала, что роман плохо сказывается на подготовке ее ученицы к стартам, а сами отношения не принесут фигуристке счастья.

Бобрин в итоге все-таки развелся с первой супругой. После этого он начал постоянно ревновать Бестемьянову — та в итоге решилась на отчаянный шаг: сделала предложение руки и сердца Игорю.

«Предложение ему сделала я. Мы вдруг начали безумно ссориться на пустом месте. Меня его ревность задевала. Ну и слово за слово разгоралось пламя. Однажды я ему сказала: „Слушай, а давай поженимся?“ И он мне в ответ: „Давай!“ — рассказывала Бестемьянова.

Фото: Зуфаров Валерий/ТАСС Фигуристы Наталья Бестемьянова и Андрей Букин, 1985 год

Домрачева и Бьорндален держали отношения в секрете

Белоруска Дарья Домрачева и норвежец Уле-Эйнар Бьорндален долгое время скрывали свои отношения. Первое взаимодействие между ними произошло еще в 2010 году на Олимпийских играх в Ванкувере, где Дарья завоевала медаль.

«Помню, как он подошел ко мне на Играх в Ванкувере. Сам он в этот день выиграл серебро в индивидуальной гонке, разделив его с нашим Сергеем Новиковым. Я тогда в шоке была. Сам Бьорндален, вау!» — говорила Домрачева в интервью «СЭ».

Продолжили ли общение Домрачева и Бьорндален тогда, неизвестно. В 2010-м норвежец был женат на Натали Сантер, но через два года супруги подали на развод. Тогда же Дарью и Уле-Эйнара стали часто видеть вместе. Многие болельщики подумали, что причиной разлада в семье Бьорндалена были отношения с Домрачевой.

Только в апреле 2016-го норвежец неожиданно признался, что они с Домрачевой — пара. Более того, оказалось, что они ждут ребенка.

«У меня отличные отношения с Дарьей Домрачевой. Теперь мы пара и ждем рождения ребенка. Мы не хотели держать это в секрете, но сфокусируемся на наших отношениях. Очень интересно стать отцом», — сказал Бьорндален.

В том же году Дарья и Уле-Эйнар поженились. Осенью у них родилась Ксения, а через семь лет — вторая дочь по имени Мира.

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