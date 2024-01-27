Боялся рукопожатий, дважды женился на биатлонистках: как живет Бьорндален

Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Уле-Эйнар Бьорндален

Имя Уле-Эйнара Бьорндалена известно даже тем, кто никогда не интересовался биатлоном. Норвежскому спортсмену сегодня, 27 января, исполняется 50 лет. Он выступал на шести Олимпиадах, завоевал на них восемь золотых медалей и на протяжении четверти века был мировой звездой биатлона. Подробнее о жизни и карьере Бьорндалена — в материале NEWS.ru.

Какие рекорды установил Бьорндален

Норвежец дебютировал на Олимпиаде в Лиллехаммере в сезоне-1992/93, но никакую медаль не получил. Зато на последующих пяти Играх он завоевал восемь золотых, одну серебряную и четыре бронзовые награды. Особенно успешной для Бьорндалена стала Олимпиада-2002 в Солт-Лейк-Сити. Там он одержал четыре победы в четырех гонках (индивидуальная, эстафета, преследование, спринт) и стал единственным в мире абсолютным олимпийским чемпионом по биатлону. Ни до, ни после него никому не удавалось показать такие же результаты.

Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press Уле-Эйнар Бьорндален в Солт-Лейк-Сити

Бьорндален 20 раз побеждал на чемпионатах мира, оформил 95 личных и 41 командный подиум на этапах Кубка мира, во время которых провел 580 гонок, установив абсолютный рекорд. На протяжении всей карьеры спортсмен демонстрировал стабильность на соревнованиях, сохранял баланс между скоростью хода и точной стрельбой, а также уважительно относился к соперникам. Норвежец официально считается самым титулованным биатлонистом в истории.

Бьорндален очень хотел попасть на Олимпиаду-2018, но не прошел квалификацию. После этого он объявил об окончании карьеры, назвав одной из причин проблемы со здоровьем. На тот момент ему было 44 года.

«Ему можно только выразить благодарность за то, что он делал в биатлоне. Многие пытались быть похожими на него. Он вдохновлял других, это точно. Можно отметить, что Бьорндален всегда боролся до конца. Я горжусь тем, что соревновался с этим гениальным спортсменом», — рассказывал в интервью «Спорт-Экспрессу» бывший российский биатлонист Максим Чудов.

Фото: Jan Huebner/Peters/Global Look Press Уле-Эйнар Бьорндален

Чего боялся Бьорндален

На протяжении карьеры Бьорндален не только активно пользовался услугами спортивных психологов, но и не стеснялся открыто об этом говорить. Норвежец подчеркивал, что считает этих специалистов настоящими тренерами, и отмечал их заслугу в его победах.

Кроме того, Бьорндален маниакально любил чистоту, ездил на соревнования с собственным пылесосом и часто убирался не только в своем номере, но и в коридорах гостиниц. Помимо грязи норвежец боялся рукопожатий. По мнению биатлониста, это повышало риск подхватить какую-нибудь инфекцию. Норвежец также абсолютно не употреблял алкоголь. Вероятно, такое внимательное отношение к собственному здоровью позволило биатлонисту настолько долго выступать на высоком уровне.

Что известно о жене Бьорндалена

Бьорндален женат на Дарье Домрачевой, четырехкратной олимпийской чемпионке, двукратной чемпионке мира, обладательнице Кубка мира — 2014/15 и шести Малых хрустальных глобусов Кубка мира по биатлону.

Норвежец познакомился с ней на Олимпиаде-2010 в Ванкувере. Тогда спортсмен был женат на бельгийской биатлонистке итальянского происхождения Натали Сантер. В 2012 году они развелись.

«Помню, как он подошел ко мне на Играх в Ванкувере — поздравить с бронзовой медалью. Сам он в этот день выиграл серебро в индивидуальной гонке, разделив его с нашим Сергеем Новиковым. Я тогда в шоке была. Сам Бьорндален, вау!» — вспоминала Домрачева в интервью «Спорт-Экспрессу».

Об отношениях спортсменов стало известно после Олимпиады 2014 года в Сочи. В апреле 2016-го появилась информация, что Домрачева ждет ребенка от Бьорндалена. Спустя несколько месяцев они поженились.

Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален

Где живет Бьорндален

У спортсмена после окончания спортивной карьеры нет постоянного места жительства. Вместе с Домрачевой он живет то в Монако, то в Норвегии, то в Белоруссии. Именно в Минске у пары родились обе дочери — Ксения и Мира. В сентябре 2019 года семья переехала в Китай, а Бьорндален возглавил сборную страны по биатлону. Его супруга стала тренером женской команды.

Тандем работал с китайскими спортсменами на протяжении двух с половиной лет, но на новый уровень местные биатлонисты не вышли и не смогли похвастаться серьезными результатами. В том числе и на Олимпиаде, которая проводилась в КНР. В марте 2022-го Бьорндален и Домрачева уехали из Китая.

Спустя месяц президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров рассказывал «Спорт-Экспрессу», что на Олимпиаде-2022 в Пекине общался с Бьорндаленом по поводу возможной работы норвежца в российской сборной и тот был заинтересован в продолжении диалога после окончания Игр. Однако потом спортсменов из РФ отстранили от международных соревнований, и обсуждение сотрудничества с норвежцем стало неактуальным.

Фото: Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press Уле-Эйнар Бьорндален

Чем сейчас занимается Бьорндален

После начала СВО на Украине Бьорндален не уехал из Белоруссии и продолжил там жить. В интервью VG он рассказывал, что чувствует себя абсолютно спокойно в этой стране. Он также максимально дипломатично высказался об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных стартов.

«Надеюсь, что конфликт закончится как можно скорее, что все снова нормализуется и у россиян с белорусами будет возможность соревноваться», — заявил норвежец.

По его мнению, Международный союз биатлонистов точно не снимет санкции до окончания военного конфликта.

Сейчас великий норвежец никого не тренирует, но в интервью Dagbladet в ноябре прошлого года он отмечал, что очень хочет вернуться к этой работе. «Хотел ли я когда-нибудь тренировать норвежских биатлонистов? Это слишком просто. Они слишком хороши», — рассказывал Бьорндален. Он также добавил, что с удовольствием принял бы предложение от Китая, если бы оно снова поступило.

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