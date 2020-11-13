Губерниев ответил требующему извинений от России за допинг биатлонисту

https://static.news.ru/photo/cbf4d9fa-2774-11eb-adc1-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Губерниев Фото: guberniev_dmitry/instagram.com

Журналист и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев после призыва биатлониста Тарьей Бё, который потребовал от Российской Федерации извиниться за допинговые нарушения, дал ответ спортсмену.

О каких извинениях каждый раз просят наши иностранные друзья-соперники? Вот кто в данной ситуации должен извиняться? Дзюба должен перед Тарьей Бё извиниться? Ребята требуют принести то, не знаю что. И потом — где мы будем извиняться? В порту Осло, в Сходненском лесу, на Камчатке — где? — приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».

До этого Бё-старший сказал, что извинения помогут российским спортсменам вернуть симпатии спортивного сообщества.

В конце октября Тарьей Бё прокомментировал дисквалификацию россиянина Евгения Устюгова и аннулирования всех его результатов с 2010 по 2014 год. Он отметил что тот факт, что «Россия — не лучшая страна, в Сочи символично для тех, кто поддерживает чистый спорт». По словам биатлониста, он ждёт, что Уле-Эйнар Бьорндален после решения по Устюгову «закатит настоящую вечеринку в масках и с антисептиками».

14 ноября на онлайн-конгрессе IBU выступил шеф комиссии Международного союза биатлонистов (IBU) по внешним расследованиям, известный британский юрист Джонатан Тэйлор. В своём докладе он коснулся вопросов коррупции с участием бывшего президента IBU Андерса Бессеберга, а также применения и сокрытия допинга в российском биатлоне в 2008–2018 годы. Тэйлор провёл несколько расследований совместно с WADA, брал интервью у должностных лиц, привёл факты и заявил, что расследования будут продолжены, а свой отчёт обещал предоставить в декабре. писал NEWS.ru.