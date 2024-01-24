Русские танцовщицы и часы за миллион: как судят экс-главу мирового биатлона

Фото: Martin Schutt/dpa/Global Look Press

Андерс Бессеберг

В биатлоне продолжается громкий скандал с участием экс-главы Международного союза биатлонистов Андерса Бессеберга. Его обвиняют в коррупции в связи с вопросами, связанными с Россией. Норвежец якобы получал взятки, чтобы скрыть допинг-проблемы российской сборной, а также чтобы помочь стране проводить различные биатлонные турниры. Взятки, по версии обвинения, давались не наличными деньгами, а в виде организации охоты, встреч с проститутками и подарочных часов. Подробности дела — в материале NEWS.ru.

В чем обвиняют бывшего главу IBU

Норвежец Андерс Бессеберг руководил Международным союзом биатлонистов более 25 лет — с 1993 по 2018 год. В апреле 2018-го чиновнику были предъявлены обвинения в коррупции и нарушении антидопинговых правил, связанных с делами российских спортсменов. В штабе организации были проведены обыски, а сам Бессеберг и генеральный секретарь IBU Николь Реш были допрошены в качестве фигурантов расследования.

Бессеберга и Реш обвиняли в сокрытии аномальных показаний в допинг-пробах российских биатлонистов, нарушении антимонопольного законодательства, когда распределялись права на телетрансляции соревнований, и получении взяток при выборе Тюмени в качестве города — организатора чемпионата мира 2021 года. Информация о пробах была собрана на основе базы Российского антидопингового агентства (РУСАДА), слов анонимных информаторов и показаний Григория Родченкова.

Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press Николь Реш

«WADA подтверждает, что этот вопрос связан с нарушениями, которые касаются вопроса допинга, но мы не хотим комментировать что-либо помимо этого», — рассказал менеджер по коммуникациям Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джеймс Фитцджеральд.

Бессеберг игнорировал допинговые дела

Больше всего экс-чиновника IBU обвиняют в том, что он мало что делал для разбирательств по различным допинговым делам. Речь идет и о расследованиях после Олимпийских игр в Сочи, где Россия сначала лидировала в общем зачете, но потом потеряла первое место из-за допинговых историй. Но есть и другие случаи — например, найденный шприц с ЭПО (эритропоэтин — гормон почек, который используется в качестве лекарства). Его обнаружили на этапе Кубка мира в 2015 году, но Бессеберг не стал с этим подробно разбираться.

«Таких примеров много. Они были очень мягкими в вопросах допингового контроля. Когда ловили русских, то обычно это были спортсмены только низкого уровня», — говорил адвокат и глава независимой комиссии по делу норвежца Джонатан Тэйлор.

Как Бессеберг ездил в Россию

9 января в Норвегии начался суд против Бессеберга — генерального секретаря Реш до этого оправдали. Слушания продлятся до 16 февраля, после чего должен быть вынесен вердикт. Экс-чиновника продолжают обвинять в коррупции, в том числе с помощью косвенных доказательств. Аудит доходов Бессеберга выявил у него 13 наручных часов люксовых брендов. Одни из этих часов (за €20 тысяч) были, по версии обвинения, получены в Ханты-Мансийске в 2011 году, другие норвежцу вручил Александр Тихонов, экс-президент Союза биатлонистов России.

Кроме этого, Бессеберг несколько раз ездил на охоту в Россию (в Ханты-Мансийск и Тюмень), эти поездки, уверяют информаторы, спонсировались принимающей стороной., чиновник не оплачивал проживание, оружие и пошлины за трофеи. Позже его позвали на охоту в Канаду, но Андерс не проявился к этому никакого интереса, так как расходы легли бы на самого норвежца. Об этом сообщал член исполкома IBU Джим Каррабре.

Заказ проституток был еще одним вариантом получения взяток. Бессеберг признался, что пользовался подобными услугами в России и что они, вероятно, оплачивались кем-то из российских чиновников. Андерс также рассказал на суде, что у него были отношения с русской танцовщицей Евой. Они начались во время ужина в 2016 году.

«Могу сказать, что между мной и этой женщиной были отношения. Дальнейшие комментарии я давать не хочу. Знал ли я что-то о ее профессии? Не думаю, что могу это комментировать. Потому что я не могу гарантировать точность, она плохо говорила по-английски», — заявил Бессеберг на суде.

Брал ли Бессеберг взятки наличными

В отчете о проведенном расследовании еще в 2021 году было сказано, что комиссия, занимавшаяся делом, не нашла прямых доказательств того, что Бессеберг брал взятки наличными. В то же время «существует явное свидетельство того, что Андерс Бессеберг в такой значительной степени одобрял интересы России, что это оправдывает вывод о том, что он сделал это в обмен на незаконное вознаграждение и/или потому, что был скомпрометирован», говорится в документе.

Фото: imago sportfoto/imago sportfotodienst/Global Look Press Андерс Бессеберг

Адвокат Джонатан Тэйлор утверждал, что Бессеберг делал для России больше, чем это требовалось от спортивного функционера, считая страну важной для мирового спорта.

На суде в качестве свидетелей выступают нынешний президент IBU Олле Далин, генсек Макс Кобб, Николь Реш, бывшие президенты Союза биатлонистов Норвегии Эрлед Слоквик и Торе Бейгард и многие другие. А также Григорий Родченков, информатор WADA, из-за которого и началось расследование.

Что делают с допинг-пробами россиян

За последние годы появилось немало историй с допинг-пробами российских спортсменов. Но суд в Норвегии сейчас рассматривает не их, а злоупотребление полномочиями Андерсом Бессебергом. Обвинение не пытается выяснить, откуда экс-чиновник получал взятки, важнее сам факт их получения.

9 января суд начался с того, что норвежец заявил о своей невиновности. В ответ утверждалось, что у Бессеберга нашли 370 тысяч крон наличными, но прокурор Марианна Дьюпесланд отметила, что доказательств того, что это были выплаты со стороны России, найдено не было. Обвинение пытается доказать, что как минимум проститутки были оплачены российской стороной.

«Русские организовали ему этих женщин, чтобы он по своему выбору мог воспользоваться их услугами без какой-либо оплаты. Мы не знаем, сколько именно заплатили русские за этих дам», — сказала Дьюпесланд.

Делу должна помочь прослушка, которая была установлена на телефон Бессеберга еще несколько лет назад. Анализировали разговоры даже великого Уле-Эйнара Бьорндалена — правда, тот ничего криминального не говорил, как и Андерс Бессеберг в тех разговорах. Но другие расшифровки разговоров могут внести ясность в дело.

Норвежцу грозит до 10 лет лишения свободы — окончательное решение будет известно не ранее 16 февраля, когда закончится суд. В Норвегии, впрочем, прогнозируют, что меру наказания могут смягчить, если обвинительный приговор все-таки будет вынесен.

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