Не дали даже шанса: легендарный борец остался без Олимпиады из-за пандемии

Двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов мечтал выступить на своих третьих Играх и сравняться по числу золотых олимпийских медалей с легендарным земляком и своим ментором Александром Карелиным. Ещё год назад он был первым номером в национальной команде и должен был ехать на Игры в Токио, однако за год пандемии расклад сил в его весовой категории поменялся, а сам спортсмен считает, что не получил даже второго шанса. Разбираемся, почему Власову не нашлось места в олимпийской команде.

Первый номер в 2020-м

Чтобы понимать весь драматизм ситуации, нужно знать, что все трое российских претендентов на одну олимпийскую путёвку являются борцами мирового уровня и равных им соперников найдётся в других странах не больше пяти. Роман Власов год назад выиграл контрольные схватки на сборах у своих основных соперников Александра Чехиркина и Абуязида Манцигова даже притом, что не выступал на национальном чемпионате по решению федерации. После этого он должен был ехать на европейский отбор, но все планы разрушила пандемия.

Роман Власов Михаил Джапаридзе/ТАСС

Зная умение Власова собираться перед решающими стартами, которое он много раз демонстрировал на различных турнирах, почти нет сомнений, что он добыл бы эту олимпийскую путёвку и выступил бы в Токио с большими шансами в третий раз завоевать олимпийское золото. Однако прошлой весной все борцовские турниры, а впоследствии и Олимпиада были отменены из-за пандемии, и спортсмены надолго оказались в вакууме. Для молодых атлетов это, может быть, и небольшая проблема, но когда у тебя позади сотни тяжелейших схваток и травм, тебе больше 30 лет, уже сложно гонять вес, а путь к Играм предстоит начинать заново, это серьёзная проблема.

Начинай путь с начала

Отбор в команду в 2021 году начинался заново. В числе главных претендентов помимо Власова были Александр Чехиркин и Абуязид Манцигов, побеждавшие на последних двух чемпионатах России. Поскольку Власов в 2019 году неудачно выступил на чемпионате мира, российским борцам предстояло добывать путёвку на Игры в Токио через европейский квалификационный турнир. Контрольную схватку перед ним Власов проиграл Чехиркину, который затем с блеском выполнил задачу и в нескольких упорных схватках одолел сильных и именитых соперников.

На чемпионате России Александр уступил в полуфинале молодому Абуязиду Манцигову, который затем остался без медалей на чемпионате Европы. Роман также получил свой шанс на турнире в Польше, где уступил венгерскому борцу при равенстве баллов. Если бы действовали правила 2020 года, он бы вышел победителем, а так должен был прекратить борьбу. Однако борьба, как и другие виды спорта, не верит слезам и эмоциям. Это был последний шанс Романа Власова отобраться в олимпийскую команду, и больше он его не получил.

Конечно, можно упрекать Федерацию спортивной борьбы России и тренерский штаб за то, что не дали именитому борцу ещё одного шанса и возможности побороться за олимпийскую путёвку и никак публично не объяснили своё решение, но спорт суров и не знает сантиментов. В решающих схватках за право выступать в Токио Романа не было. Наверное, если бы он выиграл польский турнир, то получил бы такой шанс, а в его отсутствие право ехать на Олимпиаду отвоевал Чехиркин, который перед этим становился чемпионом мира, чемпионом России и отвоевал эту самую олимпийскую квоту.

Власов, как Бьорндален

Для возрастных легендарных спортсменов даже один год может иметь решающее значение в шансах попасть на главный турнир четырёхлетия. Три года назад легендарный норвежский биатлонист, восьмикратный олимпийский чемпион 44-летний Уле-Эйнар Бьорндален не смог отобраться на Олимпиаду в Пхёнчхане притом, что за год до этого стал призёром чемпионата мира в гонке преследования. Но на этапах Кубка мира накануне Олимпиады он ни разу не попал в десятку лучших и не смог убедить тренерский штаб, что он более достоин, чем пять более молодых конкурентов.

Уле-Эйнар Бьорндален nph/Mauelshagen/GLOBAL LOOK PRESS

С одной стороны, можно понять досаду спортсмена, который за год до решающих стартов был первым номером сборной и имеет огромный международный опыт, с другой — решение тренеров, каким бы оно ни было жестоким, является абсолютно логичным. Роман Власов не выступал на последних двух чемпионатах России, где мог бы проверить свои силы в конкуренции с основными соперниками. На чемпионатах мира 2017 и 2019 годов он остался без наград, хотя и выиграл два чемпионата Европы в Каспийске и Бухаресте. Понятно, что опытному спортсмену, который между соревнованиями весит 82–84 кг, сложно вписываться в лимит 77 кг, а для выступления в следующей олимпийской категории 87 кг он слишком мал.

При этом Роману выгоднее отказываться от национальных чемпионатов и крупных турниров, где теперь нужно делать вес два дня подряд в пользу контрольных схваток. Но в случае, когда в команде есть реальный претендент на олимпийское золото, который становился чемпионом мира в этом олимпийском цикле и добыл олимпийскую путёвку, выбор будет в его пользу. Власову же теперь остаётся либо начинать новый олимпийский цикл, к концу которого ему будет уже 35 лет и нет никакой гарантии успеха, либо пробовать себя на новой стезе. Протекция Карелина может ему помочь проявить себя в политической деятельности и пойти по стопам великого земляка.