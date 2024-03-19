Любовь и загадочная смерть: как жил хоккеист Кольцов, что случилось в США

Фото: Сергей Беляков/РИА Новости

Константин Кольцов

В ночь на 19 марта скончался победитель Кубка Гагарина по хоккею и бывший игрок сборной Белоруссии Константин Кольцов. Его тело было обнаружено под окнами отеля в Майами. Экс-хоккеист прилетел в США, чтобы поддержать свою девушку, белорусскую теннисистку Арину Соболенко. Она должна была выступить на турнире. Несколько лет назад из жизни ушел отец двукратной чемпионки Большого шлема. О личной драме спортсменки и о смерти Кольцова — в материале NEWS.ru.

Что случилось с Кольцовым

О смерти 42-летнего экс-хоккеиста стало известно утром 19 марта. Первыми о трагедии сообщили представители ХК «Салават Юлаев», где Кольцов работал в должности помощника тренера.

«С глубокой скорбью сообщаем, что ушел из жизни тренер „Салавата Юлаева“ Константин Кольцов. Он был сильным и жизнерадостным человеком, его любили и уважали игроки, коллеги, болельщики. Константин Евгеньевич навсегда вписал себя в историю нашего клуба», — говорится в Telegram-канале уфимской команды.

О причинах смерти бывшего хоккеиста первое время не сообщалось. Позже в соцсетях появилась информация об оторвавшемся тромбе, но клуб пока не подтвердил эти данные.

«Информация о том, что хоккейный клуб „Салават Юлаев“ якобы подтвердил белорусской прессе информацию о причине смерти, не соответствует действительности. Мы никому ничего не подтверждали, с нами никто не связывался. Большая просьба в такой ситуации не распространять фейки», — приводит Матч ТВ заявление пресс‑службы команды.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС Кубок Первого канала по хоккею. Главный тренер сборной Белоруссии по хоккею Константин Кольцов

Экс-хоккеист мог покончить с собой?

В полиции Майами сообщили, что тело Кольцова было найдено под окнами гостиницы St. Regis Bal Harbour Resort. В правоохранительных органах не обнаружили признаков насильственной смерти.

Детектив полиции Майами Аргемис Колом сообщил United Press International, что причиной смерти Кольцова могло стать самоубийство.

«Управление полиции Майами отреагировало и взяло на себя расследование предполагаемого самоубийства Константина Кольцова (17.04.1981). Никаких подозрений в насильственном характере смерти нет», — сказал он.

Чем известен Кольцов

Кольцов родился в Минске. Он являлся воспитанником столичной хоккейной школы «Юность». До 1998 года Кольцов выступал за детскую, юношескую и молодежную команды. Затем он принимал участие в соревнованиях в составе сборной страны. Кольцов участвовал в Олимпиадах в Солт-Лейк-Сити в 2002 году и в Ванкувере в 2010-м.

На клубном уровне он играл в КХЛ и НХЛ. В Северной Америке Кольцов выступал за «Питтсбург Пингвинз», где в общей сложности провел 144 матча и забил 12 голов. В КХЛ он был в составе семи клубов: череповецкой команды «Северсталь», новокузнецкого «Металлурга», казанского «Ак Барса», московского «Спартака», подмосковного «Атланта», минского «Динамо» и «Салавата Юлаева». В 2011 году Кольцов выиграл Кубок Гагарина с «Салаватом».

В 2016 году он завершил спортивную карьеру и стал тренером. Кольцов работал ассистентом в минском «Динамо», затем возглавлял «Брест» и «Динамо-Молодечно». Три года назад он работал в тренерском штабе московского «Спартака», после чего перешел в «Салават Юлаев», где отвечал за подготовку нападающих.

Фото: hcsalavat/Global Look Press

Соболенко и Кольцов встречались более трех лет

В 2020-м году зрители стали замечать Соболенко на матчах белорусского «Динамо». В то время Кольцов работал в клубе ассистентом тренера. Затем он начал появляться на турнирах, в которых принимала участие теннисистка. Вскоре спортсмены перестали скрывать свои отношения от публики и стали выкладывать совместные фотографии из разных городов и стран. Кольцов говорил в соцсетях, что Соболенко невозможно не любить.

«Она — невероятно нежный, ранимый, любящий и переживающий человек, которого невозможно не любить!» — рассказывал экс-хоккеист.

Молодые люди планировали совместное будущее и хотели завести ребенка. В 2022 году Соболенко выложила ролик в соцсетях, в котором задала вопрос от подписчиков «Когда в декрет?»

Хоккеист заявил в ответ, что это произойдет «скоро».

«Может, через пять лет, может, через десять. Или через три года, — заявила теннисистка. — Оставлю этот вопрос для решения Вселенной».

Соболенко могла стать причиной развода Кольцова

Кольцов был старше Соболенко на 17 лет. У него было трое детей — все сыновья — от предыдущего брака. В 2020 году жена Кольцова Юлия объявила о разводе и намекнула в социальных сетях на то, что Соболенко увела Кольцова из семьи.

«Обращение ко всем девушкам, виснущим на чужих мужьях с малышами в семье! Это подло! Это самое удивительное и счастливое время, но в то же время самое сложное, потому что маленький ребенок отнимает кучу сил, энергии и времени. Может так случиться, что и вы когда-нибудь там будете», — написала Юлия, отметив теннисистку в своем посте.

Кольцов ответил экс-супруге и тем подписчикам, которые стали писать Соболенко нелицеприятные комментарии.

«Большая просьба, люди, если вы люди, оставить в покое не имеющую к этому никакого отношения Арину Соболенко! Это замечательный человек и спортсмен, который не заслуживает вселенского гнева. Надеюсь на понимание!» — написал он.

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press Арина Соболенко

В 2019 году Соболенко потеряла отца

В 2019 году теннисистка потеряла отца — 43 летнего Сергея Соболенко. Ему было почти столько же лет, сколько Кольцову на момент смерти.

«Ровно год как не стало тебя, папа. Боль все сильнее. <...> Самый лучший мужчина в моей жизни. Спасибо, Господи, за то, что дал мне хотя бы 21 год быть под защитой этого человека», — писала спортсменка в социальных сетях.

Отец теннисистки скончался скоропостижно. Врачи выявили у мужчины менингит, воспаление оболочек головного и спинного мозга.

«Он уже практически находился в состоянии клинической смерти, пытались спасти, но через неделю его не стало», — вспоминала Соболенко в интервью журналу «СпортTime».

Отец белорусской спортсменки до 19 лет был хоккеистом, но перестал заниматься спортом из-за автомобильной аварии. Позже Сергей выходил на лед только на любительском уровне.

Однажды, проезжая мимо теннисных кортов, Соболенко решил, что дочь может попробовать свои силы в теннисе. Девочке на тот момент было шесть лет.

«В теннис меня привел папа. Проезжал мимо теннисных кортов и решил, почему бы не попробовать. Наши интересы совпали — теннис мне понравился сразу», — рассказывала Соболенко «СпортTime».

Фото: Agn Foto/IPA Sport/Global Look Press Арина Соболенко

Соболенко посвящала победы отцу

Первым турниром Соболенко после смерти отца стало выступление в Аделаиде в 2020 году. Она отмечала, что межсезонье далось ей тяжело, она не хотела уезжать от родных. Тем не менее теннисистка продолжила участвовать в соревнованиях, как отец хотел, чтобы она стала первой ракеткой мира.

«Я просто стараюсь бороться, потому что папа хотел, чтобы я была № 1, так что я делаю это для него, и мысль об этом придает мне сил», — приводит слова теннисистки официальный сайт турнира.

В конце февраля 2020 года она выиграла турнир в Дохе и посвятила победу отцу. Соболенко рассказала на пресс-конференции после триумфа на Australian Open 2024, что Сергей Соболенко был для нее всем.

«С момента прошлогоднего Большого шлема он — моя главная мотивация. Он был для меня всем. <...> Однако я чувствую, что он всегда рядом со мной. Я очень благодарна за все, что он для меня сделал. Если бы не он, меня бы здесь не было», — сказала Соболенко после победы.

Как отреагировала Соболенко на смерть бойфренда

Соболенко начала текущий сезон с защиты титула на открытом чемпионате Австралии, но затем неудачно стартовала на «мастерсах» в США. Она проиграла в Индиан-Уэллсе в 1/8 финала 23-й ракетке мира американке Эмме Наварро.

На этой неделе теннисистка должна была выступить на турнире в Майами. По информации сайта BelarusHockey, Кольцов прилетел в США, чтобы поддержать Соболенко.

Спортсменка пока не публиковала постов по поводу смерти бойфренда. Она удалила все последние сторис в социальных сетях. Под последним постом Соболенко тысячи фанатов начали оставлять комментарии в ее поддержку, желая ей справиться с очередной трагедией.

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