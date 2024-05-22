Названы пары участников четвертьфинала ЧМ по хоккею Определились все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею

Сборная Швеции по хоккею обыграла команду Словакии со счетом 6:1 в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. По итогам соревнований скандинавская страна набрала 21 очко и стала лидером турнирной таблицы в группе B. В четвертьфинале Швеция сыграет с командой Финляндии (10). Второе место занимает сборная США (16), которая встретится с хоккеистами из Чехии. Сборная Германии (15) сыграет со швейцарскими спортсменами, а Канада встретится со словаками.

Также определились результаты и других участников группы В — Словакия (12), Латвия (9), Казахстан (6), Франция (4) и Польша (1). В группе A лидируют канадцы (19), за ними следуют команды Швейцарии (17), Чехии (16), Финляндии (10), Австрии (7), Норвегии, Дании (обе — 6) и Великобритании (3). Четвертьфиналы пройдут 23 мая.

Игра за третье место и финальный матч в Праге состоятся 26 мая на «O2 Арене» вместимостью более 17 тысяч зрителей. Сборная России не была допущена Международной федерацией хоккея (ИИХФ) к участию в первенстве. Сейчас действующим чемпионом по хоккею является сборная Канады. Она является самой титулованной командой (28 побед), сборные Советского Союза и России побеждали на мировых первенствах 27 раз.

Россию исключили из чемпионата мира по хоккею, так как спорт всегда был политикой, заявил ранее экс-тренер сборной РФ Владимир Плющев. Он подчеркнул, что матчи между российскими и американскими или канадскими спортсменами всегда проходили с большим накалом.