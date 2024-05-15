«Спорт всегда был политикой»: экс-тренер сборной России о ЧМ по хоккею Экс-тренер сборной по хоккею Плющев: Россию исключили из ЧМ из-за политики

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Владимир Плющев

Россию исключили из чемпионата мира по хоккею, так как спорт всегда был политикой, заявил в разговоре с NEWS.ru экс-тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев. Он подчеркнул, что матчи между российскими и американскими или канадскими спортсменами всегда проходили с большим накалом.

Когда говорят, что спорт не политика, это все для красного словца. Спорт всегда был политикой. Матчи России с США или России с Канадой, будь это хоккейный, волейбольный матч или боксерский поединок, всегда проходят с большим накалом. Спорт всегда отражает настроения на политической арене. Чушь, что спорт — это не политика, — пояснил экс-тренер.

По словам Плющева, уровень ЧМ упал тогда, когда Международная федерация хоккея расширила список участников. Как уточнил эксперт, туда запустили команды, которые сильно не дотягивали до уровня турнира. Экс-тренер добавил, что среди фаворитов в этом сезоне остаются Канада, США, Финляндия и Швеция. Кроме того, шансы на победу есть у Чехии, так как чемпионат проводится там, считает Плющев.

В пресс-службе Международной федерации хоккея ранее сообщили, что национальные флаги России и Белоруссии будут отбирать у болельщиков, которые придут с ними на матчи чемпионата мира по хоккею в Чехии. Чемпионат мира проходит с 10 по 26 мая в Праге и Остраве. Действующим чемпионом по хоккею является сборная команда Канады.