Белорусское наступление: как биатлонисты из России позорятся на Кубке СБР

Отстранённые от международных стартов российские биатлонисты должны были порадовать болельщиков на Кубке СБР в Уфе, но и тут всё пошло не по плану. За редким исключением в гонках доминируют белорусские спортсмены, получившие специальное приглашение на турнир. Рассказываем подробнее о соревнованиях и размышляем над причинами неудач россиян.

Битва в изоляции

В конце февраля Международный союз биатлонистов (IBU) после начала известных событий в одной восточноевропейской стране запретил россиянам соревноваться на этапах Кубка мира под своим флагом и использовать свой гимн. Привычные в последнее время санкции вызвали у чиновников из СБР негодование, они тут же заявили о досрочном прекращении сезона. Возможно, в организации подозревали, что нейтральный статус через считанные дни сменится на полную дисквалификацию.

Сергей Булкин/NEWS.ru

СБР оказался удивительно проницательным: 2 марта IBU действительно объявил о полном отстранении россиян от всех турниров под своей эгидой. В компанию к ним добавили белорусскую сборную. Практически тут же российские спортивные чиновники объявили, что проведут внутренние соревнования, а для усиления конкуренции и повышения их зрелищности позовут биатлонистов из Белоруссии. Турнир было решено провести в Уфе.

На голову слабее

На гонках в столице Башкортостана присутствует много болельщиков, которые создают прекрасную атмосферу, однако пока она, по большей части, помогает исключительно белорусской сборной. В Уфе и у мужчин, и у женщин прошли связки спринт-пасьют, по итогам которых промелькнула мысль, что в такой форме на Кубке мира сборной России делать было бы нечего.

Триумфатором мужского спринта стал призёр Олимпиады в Пекине белорус Антон Смольский, который допустил один промах. Вторым стал его соотечественник Дмитрий Лазовский, отстрелявший точно и проигравший победителю 47,8 секунды. Россиянам усилиями Александра Логинова удалось зацепить лишь бронзу, причём отставание биатлониста от Смольского настораживает: российский спортсмен, который временами здорово бежал в Пекине, проиграл ходом 50 секунд.

Александр Логинов Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press

Тихим ужасом стало выступление в спринте лидера мужской сборной России Эдуарда Латыпова. Биатлонист на двух огневых рубежах отправил четыре выстрела в «молоко» и пришёл к финишу аж 25-м. В пасьюте Латыпов снова допустил четыре промаха, но благодаря осечкам соперников смог подняться на 10-е место. Пьедестал же полностью заняли белорусы.

Женский взгляд

У российских девушек дела, на удивление, обстоят получше, чем у мужчин. Хотя их собственный уровень в последние месяцы вызывал гораздо больше вопросов, к тому же у Белоруссии есть Динара Алимбекова, которая без преувеличения входит в число лучших биатлонисток мира.

Однако в спринте она допустила два промаха и довольствовалась лишь четвёртым местом и «деревянной» медалью. Тройку сильнейших замкнула её соотечественница Ирина Лещенко, а победу разыграли россиянки Кристина Резцова и Ирина Казакевич. Последней удалось точно отстрелять и всего на 3,5 секунды опередить подругу по команде.

Кристина Резцова Maxim Thore/Keystone Press Agency/Global Look Press

В пасьюте же Алимбекова взяла убедительный реванш. Лидер сборной Белоруссии прошла дистанцию с двумя промахами, но смогла одержать убедительную победу с преимуществом больше минуты. Второй к финишу с тремя промахами пришла Казакевич, а Резцова замкнула тройку призёров. Лидер сборной России феноменально бежала, но просто отвратительно стреляла: на первом огневом рубеже она не смогла закрыть ни одной мишени, а затем ещё раз промахнулась на стойке.

Олимпийское похмелье

Пока выступления россиян в Уфе не выдерживают никакой критики, подобные бег и стрельба не позволили бы представителям команды бороться даже за двадцатку сильнейших на этапах Кубка мира. По мнению комментатора Дмитрия Губерниева, это может быть связано с эйфорией от неплохого выступления на Олимпиаде.

Белорусы в тонусе — это заметно, а наши сборники совсем разобраны. Ничего страшного не произошло, ребята будут собираться. У нас расстелили ковры для спортсменов, а люди немного потерялись. Надо себя находить, — заявил журналист в интервью «Чемпионат.com».

Бывший президент СБР Владимир Драчёв в разговоре с тем же изданием выдвинул предположение, что россияне очень расстроены отстранением от Кубка мира, а медали на турнире в Уфе их особо не интересуют. Разумное объяснение, но россиянам нужно находить мотивацию и биться за победу даже на таких соревнованиях. Других, к сожалению, пока не предвидится.