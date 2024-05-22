«Вместо морали выставляются пороки»: депутат о поведении спортсменов Роман Терюшков: российское общество ждет от спортсменов перемен в поведении

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Роман Терюшков

Многие отечественные звезды спорта живут по принципу «деньги решают все», считает депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Роман Терюшков. Как сообщил парламентарий в беседе с NEWS.ru, российское общество ждет перемен в поведении спортсменов. Он добавил, что теперь страна и народ формируют то, каким будет отечественный спорт, а не наоборот.

Кумиры в спорте помогают юным атлетам правильно давать оценку происходящим вокруг событиям, задают пример. И когда мы видим, как выставляются пороки вместо нравственности и высоких стандартов, происходит закономерный диссонанс в восприятии звезд спорта. Общество возвращается к запросу на спортивный, культурный поведенческий эталон. Многие спортсмены и федерации уже прочувствовали этот вызов, некоторые все еще живут по привычным им рыночным стандартам «деньги решают все», — сказал Терюшков.

Ранее психолог Наталья Наумова в разговоре с NEWS.ru объяснила неадекватное поведение спортсменов их достижениями. По ее словам, достигнув определенных высот, человек может думать, что он имеет право на все.

На прошлой неделе футболисты клуба «Енисей» Владимир Хозин и Вячеслав Бардыбахин оказались замешаны в драке с отдыхающими турбазы в Красноярске. По словам пострадавших, футболисты употребили выражение «ну че, крысеныши», сопровождая его матом и оскорблениями в адрес женщин. Их мужья пытались защитить жен, но спортсмены набросились на них с кулаками.