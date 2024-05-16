«Че, крысеныши?» Кто на самом деле начал драку игроков «Енисея» с туристами

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Владимир Хозин

Футболисты клуба «Енисей» Владимир Хозин и Вячеслав Бардыбахин оказались замешаны в драке с отдыхающими турбазы в Красноярске. На спортсменов подали заявление в полицию, их подозревают в нанесении тяжких повреждений. Что произошло в Красноярске и кто в этом виноват — в материале NEWS.ru.

Как футболисты «Енисея» устроили драку

По информации Telegram-канала SHOT, 13 мая вечером футболисты клуба «Енисей» устроили драку на туристической базе в Красноярске. По утверждениям очевидцев, спортсмены громко слушали музыку и шумно себя вели — это мешало другим отдыхающим. На атлетов жаловались гости базы, а администрация центра просила футболистов снизить громкость разговоров.

Такие просьбы не понравились игрокам клуба Владимиру Хозину и Вячеславу Бардыбахину, и они отправились разбираться с жалующимися. По словам потерпевшей стороны, футболисты употребили выражение «ну че, крысеныши?», сопровождая его матом и оскорблениями в адрес женщин. Их мужья пытались защитить супруг, но спортсмены набросились на них с кулаками.

Разбираться с ситуацией пришлось росгвардейцам. Для потерпевших также была вызвана скорая помощь — как минимум у одного из них диагностировали сотрясение мозга и перелом лобной кости. В итоге на футболистов были написаны заявления в полицию. Пострадавшие сообщили, что на следующий день с ними связались агенты футболистов и предложили компенсацию в 250 тыс. рублей. Они отказались принимать деньги и попросили полицию разобраться с ситуацией.

Виноваты ли футболисты в конфликте

По некоторым данным, именно пострадавшие могли провоцировать конфликт. Они несколько раз вызывали сотрудников Росгвардии, но те уезжали, так как футболисты ничего не нарушали. По словам очевидцев, атлеты действительно слушали музыку, но она не была излишне громкой.

«У них сразу играла музыка, но совершенно нормальная, не слишком громкая. Мы слышали себя, разговаривали и даже танцевали под музыку», — рассказывают очевидцы.

Во время одного из визитов росгвардейцы, по словам отдыхающих, попросили футболистов выключить музыку или покинуть турбазу, но те отказались, так как ничего не нарушали.

Когда началась драка, жена одного из футболистов попросила соседей из числа отдыхающих помочь разнять дерущихся. При этом пострадавшие якобы действовали максимально жестоко и били лежачих футболистов.

«Когда мы подошли, мы увидели, как один из игроков [Владимир Хозин] дерется с другим отдыхавшим и вдруг вот этот „якобы пострадавший“ подбегает к лежачему Хозину, на котором сидел крупный мужчина и бил его, и тоже бьет футболиста ногой по голове», — рассказывает один из очевидцев.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Как на драку отреагировали в руководстве «Енисея»

Генеральный директор клуба Дмитрий Федосеев считает, что спортсменов спровоцировали на драку. По его словам, с футболистами проведена беседа, а с ситуацией еще разбираются.

«Знаем, что случился конфликт, но написано не так, как, похоже, было. Ребята также отдыхали семьями после игры, и их спровоцировали. Больше ничего пока не могу сказать. Разбираемся, конечно, с футболистами беседа была проведена», — заявил Федосеев «Чемпионату».

На вопрос, были ли футболисты «Енисея» пьяными, Федосеев ответил «СЭ», что ГИБДД в тот вечер не вызывали, никто в трубочку не дышал, поэтому вокруг вопроса про алкоголь могут быть только спекуляции.

Что рассказал футболист, участвовавший в потасовке

Футболист «Енисея» Владимир Хозин, принимавший непосредственное участие в инциденте, прокомментировал случившееся. Он заявил журналисту Ивану Карпову, что в тот вечер у игроков был выходной, они отдыхали семьями, никого не трогали и никому не мешали.

«Получается, что мешали только им и никому больше. Мы подошли уточнить, чем мы мешаем и почему нельзя решить этот вопрос без Росгвардии. С их стороны неоднократно были нецензурные выражения в наш адрес. Мы не обращали внимания на их провокации. На видео с территории базы отдыха видно, как на меня бросается мужчина и начинает зверски избивать. Я только пытаюсь прикрыть хоть как-то лицо и голову. В это же время второй ногами тоже бьет меня», — рассказал Хозин.

Он добавил, что Бардыбахин пытался разнять их, но тоже попал под кулаки. А угрозы со стороны отдыхающих звучали и до того вечера.

«На видео слышно, как Бардыбахин говорит, что не хочет драться, и пытается успокоить второго мужчину. Весь вечер нас цепляли, что мы футболисты. За все эти дни неоднократные звучали угрозы со стороны девушки Лили. Она говорила, что если мы не пойдем на ее условия, финансовые условия, то все узнают о нас, и ситуация будет против нас. Всем моим словам есть подтверждения. К огромному сожалению, они просто решили хайпануть на том, что мы спортсмены», — добавил защитник «Енисея» .

За что был дисквалифицирован тренер «Енисея»

Несколько дней назад случился еще один скандал с участием «Енисея» — на пять матчей был дисквалифицирован главный тренер Андрей Тихонов. Он позволил себе высказывания в адрес футбольного арбитра Веры Опейкиной, содержащие оскорбления и унижение человека по половому признаку. Помимо отстранения Тихонов должен оплатить штраф в размере 50 тыс. рублей.

Претензии Тихонова были в следующем: для судьи Опейкиной матч «Енисея» против «СКА-Хабаровск» был первым, и, по мнению специалиста, такие эксперименты в подобных играх недопустимы.

«Экспериментировать по судейским вопросам... Почему именно сюда назначают женщину? Почему именно на нашу игру? Здесь есть моменты, которые повлияли... Фол в другую сторону, и даже желтая карточка. Мы получаем желтую карточку. Не надо на нас тренироваться! Тренируйтесь на женщинах, тренируйтесь на детях», — говорил Тихонов на пресс-конференции после матча, завершившегося проигрышем «Енисея».

«Пускай женщины судят. Я не против женщин! Нет никаких вопросов к женщинам-арбитрам, если они соответствуют уровню хотя бы ФНЛ. Но нужно же проявить себя сначала в лигах пониже, а уже потом в высших», — заявил Тихонов «СЭ» спустя некоторое время.

С наказанием ни тренер, ни клуб не согласились. Тихонов заявил, что был дисквалифицирован только за то, что назвал Опейкину женщиной. В «Енисее» пообещали подать апелляцию.

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