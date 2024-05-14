В РФС ответили Володину на предложение избавиться от легионеров в РПЛ Колосков выступил против ужесточения лимита на легионеров в РПЛ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Игроки ФК «Спартак» Квинси Промес и Бальде Кейта

В нынешних условиях не стоит ужесточать лимит на легионеров в РПЛ, это поможет сохранить интерес зрителей к российскому чемпионату, заявил NEWS.ru почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков. По его словам, главная проблема российского футбола — небольшое количество качественных игроков европейского уровня. Колосков считает, что в перспективе можно задуматься о лимите на легионеров по схеме «6+5» — шестеро россиян на поле и пять иностранцев.

Я всегда был сторонником «6+5». Это была моя четкая позиция на протяжении последних 20 лет. Да, хотелось бы, чтобы играли в основном наши футболисты. Но чтобы играть на хорошем уровне, нужно быть качественным футболистом. В этом вся проблема. Легионеры не от того, что кому-то хочется потратить лишние деньги, а у нас просто нет футболистов хорошего европейского уровня мастерства. Кроме Константина Тюкавина (нападающий «Динамо» и сборной России. — NEWS.ru), в РПЛ и вспомнить некого, — считает Колосков.

По его мнению, если бы сборная России участвовала в международных соревнованиях, можно было бы пожертвовать зрелищностью лиги ради подготовки национальной команды, однако сейчас не тот случай. В связи с этим Колосков призвал оставить все как есть.

В понимании РФС нужно готовить сборную к 2030 году. Я думаю, с 2028 года мы сможем участвовать в соревнованиях. В этих условиях нынешняя квота в восемь иностранцев является оптимальной для того, чтобы сохранить интерес зрителей. Я считаю, в перспективе нужна система «6+5», рекомендованная конгрессом ФИФА, но на сегодняшний момент ничего менять не надо, — подытожил Колосков.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее призвал ужесточить лимит на легионеров в РПЛ. По его мнению, всех «достало», что российские клубы собирают «легионеров из Африки». Он призвал сделать все, чтобы на поле выходили «наши ребята».

Ранее спортивный комментатор Виктор Гусев заявил, что чемпионом РПЛ может стать московское «Динамо». По его словам, ему импонирует главный тренер клуба Марцел Личка. Он подчеркнул, что игроки столичной команды демонстрируют большую волю и желание к победе. При этом, как отметил Гусев, делать прогнозы пока рано, поскольку на турнире может произойти все что угодно.