Стали известны подробности драки с футболистами «Енисея» Baza: «пострадавшие» сами начали драку с футболистами «Енисея»

Telegram-канал Baza со ссылкой на очевидцев сообщает, что именно «пострадавшие» в драке с футболистами «Енисея» спровоцировали конфликт. Инцидент произошел на туристической базе «Зеленка» в Красноярске.

По данным канала, участники конфликта дважды вызывали Росгвардию с жалобами на футболистов, а после того, как правоохранители не смогли помочь, решили взять ситуацию в свои руки. Отдыхающие рассказали Baza, что спортсмены находились в большой компании, у них играла музыка — «совершенно нормальная, не слишком громко».

Вдруг к футболистам приехали сотрудники Росгвардии. Оказалось, что это вызвали те самые гости. Однако росгвардейцы уехали, так как футболисты ничего не нарушали, — рассказали очевидцы.

Как сообщает канал, после этого «пострадавшие» повторно вызвали правоохранителей, которые по прибытии предложили футболистам отдать колонку администрации или покинуть турбазу. По информации Baza, они отказались, так как посчитали, что ничего не нарушают, после чего силовики снова уехали. Канал утверждает, что через некоторое время к отдыхающим подошла жена одного из футболистов с просьбой помочь разнять драку.