Драка со стрельбой в иркутском ТЦ попала на видео Двое мужчин устроили драку со стрельбой в иркутском ТРЦ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Иркутске двое мужчин устроили драку в тамбуре на выходе торгового центра «Сильвер Молл», сообщает УМВД области. Стычка завязалась резко у дверей. После один из зачинщиков драки достал пистолет и выстрелил в оппонента.

По данным Telegram-канала Babr Mash, пуля попала пострадавшему в челюсть. Известно, что он работал в молле охранником. Его оппонент — 29-летний мужчина, сейчас его ищут. Пострадавший госпитализирован.

Днем ранее в Москве между двумя мужчинами в ТЦ «Сомбреро» на Варшавском шоссе произошел конфликт, в ходе которого один из его участников достал травматический пистолет и выстрелил оппоненту в лицо. Пуля застряла в скуле потерпевшего. После выстрела между ними завязалась драка. Мужчина, которому выстрелили в лицо, смог повалить обидчика.

До этого вооруженный петербуржец в пабе на Английском проспекте попал на камеры видеонаблюдения. Мужчина начал демонстративно заряжать оружие. Позднее он передал опасный предмет другу, который прицелился в других гостей заведения. Испуганные люди сразу вызвали правоохранителей.