Вооруженный петербуржец показал ствол в пабе Инцидент с вооруженным мужчиной в пабе Петербурга попал на видео

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Вооруженный петербуржец в пабе на Английском проспекте попал на камеры видеонаблюдения. На представленном Telegram-каналом «78» ролике видно, как мужчина достал пистолет.

Посетитель бара Red Morrison начал демонстративно заряжать оружие. Позднее мужчина передал опасный предмет другу, который прицелился в других гостей заведения. Испуганные люди сразу вызвали правоохранителей.

Наряд полиции задержал петербуржца. Возраст подозреваемого — 37 лет. Стражи порядка отправили пистолет на экспертизу.

Специалисты установили, что изъятый огнестрел является незарегистрированным ТТ 1954 года. Авторы канала отметили, несмотря на почтенный возраст, оружие до сих пор пригодно для стрельбы.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Подозреваемый отправился в изолятор временного содержания. Оказалось, что в 2010 году в Сургуте мужчина был судим за грабеж.

В Ленинградской области ранее застрелили молодого человека. 34-летний собутыльник жертвы открыл огонь из травматического пистолета «Оса». Инцидент произошел во Всеволожском районе, на территории СНТ «Моя семья» в деревне Островки около двух часов ночи. Скончавшемуся шел 22-й год. Знакомые выпивали, после чего произошел конфликт.