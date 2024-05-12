В московском ТЦ мужчина с пулей в щеке самолично задержал стрелявшего SHOT: в московском ТЦ «Сомбреро» мужчина выстрелил из пистолета оппоненту в лицо

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Между двумя мужчинами в ТЦ «Сомбреро» на Варшавском шоссе в Москве произошел конфликт, в ходе которого один из его участников достал травматический пистолет и выстрелил оппоненту в лицо, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным канала, пуля застряла в скуле потерпевшего.

После выстрела между ними завязалась драка. Мужчина, которому выстрелили в лицо, смог повалить обидчика. Он не давал ему встать до приезда медиков и сотрудников органов правопорядка. Пострадавшего госпитализировали, а стрелявшего задержали. МВД проводит проверку.

Ранее вооруженный петербуржец в пабе на Английском проспекте попал на камеры видеонаблюдения. Мужчина начал демонстративно заряжать оружие. Позднее он передал опасный предмет другу, который прицелился в других гостей заведения. Испуганные люди сразу вызвали правоохранителей.

В Ленинградской области ранее застрелили молодого человека. 34-летний собутыльник жертвы во время застолья открыл огонь из травматического пистолета «Оса». Инцидент произошел во Всеволожском районе, на территории СНТ «Моя семья» в деревне Островки около двух часов ночи. Погибшему было 22 года.