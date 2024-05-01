Собутыльник убил молодого парня выстрелом из «Осы» Мужчина из Ленобласти убил молодого знакомого из травматического пистолета «Оса»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Молодой человек в Ленинградской области умер после того, как в него выстрелил знакомый, пишет «78». Инцидент произошел во Всеволожском районе, в СНТ «Моя семья» деревни Островки около двух часов ночи. 34-летний мужчина выстрелил в 21-летнего собутыльника из травматического пистолета «Оса».

Конфликт произошел после распития алкоголя. После этого мужчина использовал незарегистрированное оружие и выстрелил с расстояния около пяти метров. Пострадавший скончался на месте от полученного ранения. Выстрел пришелся в грудь.

До своей смерти молодой человек успел позвонить в полицию. Известно, что ранее он был судим за кражу. Правоохранители задержали стрелка. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

В Санкт-Петербурге ранее задержали водителя, который стрелял из травматического пистолета во время дорожного конфликта. Инцидент произошел на Лиговском проспекте рядом с домом № 271. После стрельбы нарушитель скрылся, но полиция быстро установила его личность. Стрелок оказался 26-летним мужчиной. Задержанному грозит штраф в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.