Легенда российского футбола раскритиковал систему VAR Экс-футболист Семин: из-за VAR в судействе стало меньше объективности

Фото: Max Ellerbrake/firo Sportphoto/Global Look Press

Из-за системы VAR в футбольном судействе стало меньше объективности, заявил NEWS.ru бывший главный тренер футбольного клуба «Локомотив» трехкратный чемпион России Юрий Семин. Он подчеркнул, что без видеопомощника было бы лучше. Как уточнил экс-футболист, вполне нормально, если после дискуссий со спортсменами от данной системы откажутся. Он подчеркнул, что решение принимать должны футбольные клубы.

Самое правильное, что клубы могут решать такие вопросы с VAR, если проблема действительно возникала. Это действующие лица, которые играют на поле, и они не будут голосовать против своих интересов. Будет дискуссия, в ней примут участие футболисты. Вполне нормальная ситуация. Посмотрели, попробовали, поняли, что многим она не подходит. Я изначально думал, что будет больше объективности, а происходит в целом все наоборот. Без VAR было бы лучше, — пояснил Семин.

Футбольный арбитр Игорь Федотов ранее назвал главный минус системы VAR. По его словам, судьи разучились обслуживать матчи без видеопомощника. Он подчеркнул, что арбитры из премьер-лиги, которых назначают судить игры ФНЛ, допускают ключевые ошибки, если нет VAR. Как отметил Федотов, для простых любителей футбола эта система остается непонятной.