Футбольный арбитр назвал главный минус системы VAR Арбитр Федотов: судьи разучились обслуживать матчи без системы VAR

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Главным минусом системы VAR является тот факт, что судьи разучились обслуживать матчи без видеопомощника, считает футбольный арбитр Игорь Федотов. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что арбитры из премьер-лиги, которых назначают судить игры ФНЛ, допускают ключевые ошибки, если нет VAR.

Единственный минус VAR — это то, что теперь арбитры разучились судить игру без этой системы. Тех арбитров из премьер-лиги, которых назначают судить игры ФНЛ, уже не могут работать без VAR и допускают ключевые ошибки, — пояснил эксперт.

По словам арбитра, для простых любителей футбола система VAR остается непонятной. При этом, как уточнил Федотов, на чемпионате России видеопомощник много раз выручал. По мнению эксперта, система не является помехой, поэтому смысла отменять ее нет.

Вот вы сидите, смотрите футбол, видите момент и думаете, что судья ошибся и почему не вмешивается VAR, а я смотрю тот же момент и не вижу там ошибку. Сколько людей, столько и мнений. Спорные моменты, на то они и спорные моменты, чтобы дискутировать. В России не нужно отменять VAR, — добавил Федотов.

Футбольный тренер и функционер Валерий Непомнящий ранее заявил, что конкуренция за место в сборной России должна вырасти в результате принятия РФС концепции развития в условиях международного давления. Он положительно оценил решение, что национальная команда должна проводить не менее десяти товарищеских матчей в год. По его мнению, важно внимательно подойти к выбору соперника и постараться найти достойных оппонентов на Африканском и Южно-Американском континентах.