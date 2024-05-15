В России забили один из самых быстрых голов в истории футбола Футболист Иванов с центра поля забил один из самых быстрых голов в истории

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полузащитник футбольного клуба «Машука-КМВ» из Пятигорска Николай Иванов забил один из самых быстрых голов в истории, говорится в Telegram-канале Второй лиги А. Спортсмен ударил по мячу в ворота «Химика» из Дзержинска с центра поля. Иванову понадобилась около трех секунд, чтобы открыть счет.

Внимание! У нас, похоже, случился самый быстрый гол в истории футбола, — сказано в сообщении.

В феврале текущего года футболист английского клуба «Кройдон» Райан Холл забил гол с центра поля спустя 2,31 секунды после начала матча. Однако Книга рекордов Гиннесса не признала достижение, поскольку матч проходил в рамках любительской лиги. В справочнике рекорд принадлежит Рикардо Оливейру из Уругвая. Ему понадобилось 2,8 секунды, чтобы забить мяч.

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