«Имеют право на все»: психолог объяснила частые дебоши спортсменов Психолог Наумова: спортсмены часто дебоширят из-за низкой самооценки в детстве

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Спортсмены часто оказываются участниками дебоша из-за низкой самооценки в детстве или низкого уровня критичности на фоне успеха и любви публики, заявила в беседе с NEWS.ru психолог Наталья Наумова. По ее словам, достигнув определенных высот, человеку может казаться, что он имеет право на все.

Любовь публики, успех — все это повышает самооценку и понижает уровень критичности. Особенно это связано с людьми, которые ранее были не уверены в себе, сомневались, не верили в свой успех. У них была низкая самооценка, они не получали достаточной поддержки в детском возрасте. Как только они достигают успеха, им хочется доказать, что теперь они имеют право на все, — пояснила психолог.

По словам Наумовой, завоевав любовь публики, спортсмены выходят из детской позиции и не успевают сопоставить все риски, взвесить все за и против. Из-за этого они могут вести себя распущено и вызывающе, уточнила специалист. Оказавшись в плохой ситуации, к ним начинает приходить понимание, что в мире не все разрешено и дозволено, добавила психолог.

Попадая в плохую ситуацию, они сталкиваются с реальностью, что в мире существует баланс, не все разрешено и не все дозволено, так как важно учитывать потребности окружающих, уметь договариваться, взаимодействовать с людьми более адекватно, в правовом ключе, — заключила Наумова.

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