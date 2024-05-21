ЦСКА объявил об уходе игравшего на протяжении 14 сезонов футболиста ФК ЦСКА объявил об уходе из команды по окончании сезона защитника Набабкина

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Кирилл Набабкин

Московский футбольный клуб ЦСКА объявил об уходе из команды защитника Кирилла Набабкина. Игрок выступал за армейцев на протяжении 14 сезонов, с 2010 года.

37-летний спортсмен уйдет по окончании сезона-2023/2024. Отмечается, что последний раз он появится на поле в составе ЦСКА 25 мая в матче против «Урала».

Этот день будет особенным для нас — Кирилл Анатольевич провел за команду 323 матча, выиграл девять трофеев и влюбил в себя десятки тысяч болельщиков. Давайте вместе проводим нашу легенду № 14, — сказано в заявлении ФК.

В текущем сезоне Набабкин провел 20 матчей и отметился одной результативной передачей. В составе армейцев он стал трехкратным чемпионом России, обладателем трех Кубков России и трех Суперкубков страны.

10 мая французский нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе объявил об уходе из команды по окончании сезона. По его словам, он не намерен продлевать контракт с ПСЖ.

25-летний игрок присоединился к парижанам летом 2017 года. Вместе с командой он пять раз становился чемпионом Франции, по три раза завоевывал Кубок и Суперкубок страны. Также нападающий был приглашен в сборную Франции, в 2018 году в России ей удалось выиграть самую престижную награду — Кубок чемпионата мира.