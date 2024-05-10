Лидер «Пари Сен-Жермен» объявил об уходе из клуба Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе объявил об уходе из клуба по окончании сезона

Фото: IMAGO/Michael Baucher/Global Look Press

Килиан Мбаппе

Французский нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе в соцсети Twitter (X) объявил об уходе из команды по окончании сезона. По его словам, он не намерен продлевать контракт с ПСЖ.

Я всегда говорил, что сообщу вам, когда придет время. Хочу объявить вам всем, что это мой последний год в ПСЖ. Я не буду продлевать контракт, и мое приключение подойдет к концу в течение нескольких недель. Я проведу свой последний матч на «Парк де Пренс» в воскресенье, — отметил Мбаппе.

25-летний Килиан Мбаппе присоединился к ПСЖ летом 2017 года. Вместе с командой он пять раз становился чемпионом Франции, по три раза завоевывал Кубок и Суперкубок страны. Также нападающий был приглашен в сборную Франции, в 2018 году в России ей удалось выиграть самую престижную награду — Кубок чемпионата мира.

Ранее «Пари Сен-Жермен» после проигрыша дортмундской «Боруссии» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов уехал со стадиона без Мбаппе. Оказалось, что футболисту пришлось пройти допинг-тест. Нападающий присоединился к одноклубникам уже в аэропорту.

В феврале газета Marca писала, что Мбаппе покинет команду и перейдет в испанский «Реал», а контракт якобы уже подписан. При этом спортсмен будет выступать за «сливочных» до сезона-2028/29. Однако официально эта информация так и не подтвердилась.