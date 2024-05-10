Французский нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе в соцсети Twitter (X) объявил об уходе из команды по окончании сезона. По его словам, он не намерен продлевать контракт с ПСЖ.
Я всегда говорил, что сообщу вам, когда придет время. Хочу объявить вам всем, что это мой последний год в ПСЖ. Я не буду продлевать контракт, и мое приключение подойдет к концу в течение нескольких недель. Я проведу свой последний матч на «Парк де Пренс» в воскресенье, — отметил Мбаппе.
25-летний Килиан Мбаппе присоединился к ПСЖ летом 2017 года. Вместе с командой он пять раз становился чемпионом Франции, по три раза завоевывал Кубок и Суперкубок страны. Также нападающий был приглашен в сборную Франции, в 2018 году в России ей удалось выиграть самую престижную награду — Кубок чемпионата мира.
Ранее «Пари Сен-Жермен» после проигрыша дортмундской «Боруссии» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов уехал со стадиона без Мбаппе. Оказалось, что футболисту пришлось пройти допинг-тест. Нападающий присоединился к одноклубникам уже в аэропорту.
В феврале газета Marca писала, что Мбаппе покинет команду и перейдет в испанский «Реал», а контракт якобы уже подписан. При этом спортсмен будет выступать за «сливочных» до сезона-2028/29. Однако официально эта информация так и не подтвердилась.