«ПСЖ» после матча с «Боруссией» уехал со стадиона без Мбаппе «ПСЖ» уехал со стадиона без Мбаппе из-за допинг-теста после матча с «Боруссией»

Фото: Federico Gambarini/dpa/Global Look Press

Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» проиграл дортмундской «Боруссии» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов. После встречи «ПСЖ» уехал со стадиона без нападающего Килиана Мбаппе, пишет Le Parisien.

Футболисту пришлось пройти допинг-тест. Мбаппе присоединился к «ПСЖ» в аэропорту, это обычная практика. Встреча двух команд завершилась со счетом 0:1. Единственный гол в этой игре смог забить нападающий Никлас Фюллькруг.

Ранее стало известно, что Мбаппе покидает «Пари Сен-Жермен» и переходит в испанский «Реал». Футболист уже подписал контракт. Нападающий будет выступать за испанский клуб до сезона-2028/29.

Килиан Мбаппе присоединился к рядам «ПСЖ» летом 2017 года. Вместе с командой 25-летний форвард пять раз становился чемпионом Франции, по три раза завоевывал Кубок и Суперкубок страны. Также он был приглашен в сборную Франции, в 2018 году в России ей удалось выиграть самую престижную награду — Кубок чемпионата мира. В 2022 году Франция также получила серебряную медаль мирового первенства, проходившего в Катаре.

Ранее появилась информация о зарплате полузащитника сборной России Александра Головина во французском футбольном клубе «Монако». Спортсмен зарабатывает €300 тысяч в месяц. Его назвали одним из самых высокооплачиваемых футболистов команды.