Стало известно, куда из «ПСЖ» перейдет Килиан Мбаппе Marca: нападающий Килиан Мбаппе перейдет в «Реал» из «Пари Сен-Жермен»

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Килиан Мбаппе

Форвард Килиан Мбаппе покидает команду «Пари Сен-Жермен» (Франция) и переходит в испанский «Реал», контракт уже подписан, пишет газета Marca. При этом нападающий будет выступать за испанский клуб до сезона-2028/29.

Как уточняет газета, 15 февраля французский футболист уведомил президента «Пари Сен-Жермен» о намерении покинуть клуб, когда закончится текущий сезон, летом он уже будет иметь статус свободного агента. Тогда же спортсмен объявил, что намерен заключить соглашение с новой командой — «Реалом».

25-летний Килиан Мбаппе присоединился к рядам «ПСЖ» летом 2017 года. Вместе с командой он пять раз становился чемпионом Франции, по три раза завоевывал Кубок и Суперкубок страны. Также нападающий был приглашен в сборную Франции, в 2018 году в России ей удалось выиграть самую престижную награду — Кубок чемпионата мира. В 2022 году Франция также получила серебряную медаль мирового первенства, проходившего в Катаре.

Ранее юрист назвал маловероятным решение России на экстрадицию футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса в Нидерланды. Спортсмен объявлен в международный розыск по делу о контрабанде наркотиков, суд в Амстердаме заочно приговорил его к шести годам тюрьмы.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.