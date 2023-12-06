Связь с Украиной, защита Исинбаевой, Песков: как сейчас живет Татьяна Навка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Татьяна Навка

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка вместе с командой российских фигуристов готовится к новогодним ледовым шоу. Что известно о работе и личной жизни спортсменки?

Чем сейчас занимается Татьяна Навка

Татьяна Навка является основателем и генеральным продюсером компании «Навка Шоу», которая занимается созданием, постановкой и прокатом ледовых спектаклей по всей России. В постановках участвуют такие звезды фигурного катания, как Алина Загитова, Анна Щербакова, Камила Валиева, Никита Кацалапов и многие другие.

В конце ноября Татьяна Навка на церемонии открытия главного катка страны на Красной площади представила новое ледовое шоу «Вечера на хуторе». Также в новогодние праздники команда фигуристки отправится по российским городам с постановками «Руслан и Людмила», «Спящая красавица» и «История любви Шахерезады».

Навка обещала привезти свое ледовое шоу в Луганск, когда закончатся обстрелы ЛНР. В конце 2022 года компания олимпийской чемпионки выиграла грант Президентского фонда культурных инициатив в размере 14,44 млн рублей на проведение в Луганске мюзикла на льду «Руслан и Людмила», но показы пришлось отменить из-за неспокойной обстановки в регионе.

Что связывает Татьяну Навку с Украиной

Татьяна Навка родилась в Днепропетровске, где прожила около 13 лет. На Украине у нее осталось много родственников, с которыми она не прекратила общение после начала спецоперации. При этом спортсменка призналась, что с некоторыми друзьями детства у нее отношения испортились, но она продолжает следить за их судьбой.

«Очень горжусь, что я русская. Всю жизнь гордилась и буду гордиться. Я считаю, что наша нация редчайшая и уничтожить ее невозможно. И все, что ни делается — значит, так должно быть. Со многими родственниками из Днепропетровска общаюсь. Есть и печальные истории... Одна моя ближайшая подруга... Я ее понимаю, ей страшно», — рассказывала Навка в интервью Надежде Стрелец.

За поддержку спецоперации Татьяна Навка находится в санкционном списке США, Украины, Канады, Великобритании, Японии, Швейцарии, Австралии и Новой Зеландии. Также на нее наложили персональные санкции страны Евросоюза за то, что она является «совладельцем компаний и имущества, расположенных на Крымском полуострове».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Петр Чернышев в роли Царя Миргали и Татьяна Навка в роли Саис во время ледового шоу «История любви Шахерезады»

Как Навка отреагировала на скандал с Исинбаевой

Олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева уже несколько лет не живет в России, а в июле 2023 года сообщила, что возобновляет работу в Международном олимпийском комитете (МОК). Спортсменка также заявила, что никогда не занималась политикой в России и прокомментировала свое звание майора Вооруженных сил РФ.

«До 2018 года я выступала за ЦСКА и была удостоена высоких наград и званий за выдающиеся спортивные достижения. Те звания, о которых сегодня говорят, носят номинальный характер, так как я не состою и никогда не состояла на службе в Вооруженных силах РФ», — объяснила Исинбаева.

После заявления на спортсменку обрушилась критика. Однако Татьяна Навка встала на защиту Елены Исинбаевой.

«Реакция по поводу Исинбаевой, честно говоря, не поддается пониманию. Давайте не забывать, что в честь этой великой спортсменки много-много раз играл российский гимн на крупных международных соревнованиях и все слушали его стоя, с гордостью, и всегда восхищались ей», — отметила Навка.

Что известно о личной жизни Татьяны Навки

Татьяна Навка дважды была замужем и имеет двоих детей от разных браков. В 2000 году она сыграла свадьбу со своим тренером, чемпионом мира в танцах на льду Александром Жулиным и родила ему дочь Александру. Спустя 10 лет они официально объявили о разводе.

Летом 2015 года Татьяна Навка обручилась с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым. Они воспитывают дочь Надежду. Спортсменка не согласна с комментариями в ее адрес, что она смогла добиться всего благодаря второму супругу.

«Несмотря на то что я жена пресс-секретаря, я фигачу и работаю каждую ночь. У меня нет своего катка, к сожалению. Надеюсь, что он будет когда-то и у меня появится возможность тренировать не после 12 ночи», — говорила она.

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