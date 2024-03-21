Женщины, алкоголь, хейт: подробности загадочной смерти хоккеиста Кольцова

Фото: Григорий Соколов/РИА Новости

Константин Кольцов

В деле о гибели в Майами белорусского экс-хоккеиста Константина Кольцова появились новые детали. Бывший спортсмен несколько лет встречался с теннисисткой Ариной Соболенко, но незадолго до трагедии молодые люди расстались. Тренеры рассказали, что у Кольцова были проблемы в личной жизни. В настоящее время полиция США рассматривает версию о суициде. Что произошло с Кольцовым в американской гостинице — в материале NEWS.ru.

Полиция рассматривает версию самоубийства

Утром 19 марта представители хоккейного клуба «Салават Юлаев» сообщили о смерти 42-летнего Кольцова. В последнее время он работал в команде помощником тренера.

В соцсетях появилась информация об оторвавшемся тромбе, но клуб ее не подтвердил.

В полиции Майами сообщили, что тело Кольцова было найдено под окнами гостиницы St. Regis Bal Harbour Resort. В правоохранительных органах не обнаружили признаков насильственной смерти.

Детектив полиции Майами Аргемис Колом сообщил United Press International, что причиной смерти Кольцова могло стать самоубийство.

«Управление полиции Майами отреагировало и взяло на себя расследование предполагаемого самоубийства Константина Кольцова (17.04.1981). Никаких подозрений в насильственном характере смерти нет», — сказал он.

Кольцов мог выпить спиртное незадолго до смерти

Бывшая жена Кольцова Юлия Михайлова высказала мнение, что незадолго до трагедии он мог находиться под воздействием спиртного. Она сообщила, что в номере экс-хоккеиста были найдены несколько пустых бутылок из-под алкоголя.

«Скорее всего, он был очень пьян. К сожалению, хоккеисты порой грешат этим. В номере, где останавливался Константин, нашли пустые бутылки из-под алкоголя. Там был балкон с видом на океан. Вероятно, Константин не уследил за своими действиями», — рассказала Михайлова порталу «Зеркало».

Женщина добавила, что медицинский эксперт взял анализы на токсические вещества. Полиция изучает личные вещи Кольцова — ноутбук и телефон. Пока официально не установлено, был ли это несчастный случай или суицид. Михайлова высказала мнение, что это была непреднамеренная смерть.

«У нас остался старый семейный компьютер с электронной почтой Константина. Я знала пароли, и удалось открыть некоторые письма. У Константина были дальше забронированы апартаменты в ином месте. Были оплачены покупки, которые еще не пришли. Надолго арендована машина. То есть он не собирался уходить из жизни», — сказала экс-супруга Кольцова.

Фото: vk.com/hcsalavat Константин Кольцов

Соболенко сообщила о расставании с Кольцовым

В последние годы Кольцов встречался со второй ракеткой мира из Белоруссии Соболенко. Теннисистка в данный момент находится в Майами, где 22 марта начнет борьбу за титул. Она написала в соцсетях, что ранее рассталась с Кольцовым, и попросила подписчиков уважать частную жизнь.

«Смерть Константина — немыслимая трагедия, и, хотя мы больше не были вместе, мое сердце разбито. Пожалуйста, уважайте мою частную жизнь и частную жизнь его семьи в это трудное время», — написала теннисистка.

Две недели назад Кольцов и Соболенко еще были вместе. 8 марта экс-хоккеист признался в любви к спортсменке.

«С праздником, любовь моя. Люблю безумно сильно», — написал он в социальных сетях, сопроводив пост смайликами в виде пылающих сердец.

Соболенко сделала оговорку

11 марта двукратная победительница Большого шлема Соболенко сделала оговорку, когда рассказывала о поддержке близких.

«Самый тяжелый момент в теннисе — когда ты чувствуешь себя подавленным, не играешь на своем уровне. И находишься вдали от своей семьи, от своих друзей, от своих парней. Ой, господи, парней... У меня только один! Давайте перезапишем это», — привела слова теннисистки пресс-служба турнира в Индиан-Уэллсе в соцсетях.

Тренеры рассказали о проблемах Кольцова в личной жизни

Уже после смерти Кольцова его первый тренер Владислав Остапенко сообщил ТАСС, что у экс-хоккеиста были проблемы в личной жизни.

«Он повздорил, это семейная ситуация. Я сам не могу понять, очень сложно, тяжело сейчас», — сказал он.

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов также намекнул на проблемы в жизни Кольцова.

«Константин, Константин... Жизнь такая сложная штука. <...> Ну жизнь такая. Зло всегда борется с добром, и здесь зло победило. Скорее всего, так», — сообщил Кудашов «Чемпионату».

Фото: Петр Ковалев/ТАСС Главный тренер сборной Белоруссии по хоккею Константин Кольцов во время матча

Экс-жена Кольцова назвала Соболенко приятной девушкой

У Кольцова остались трое детей. Старшему сыну Даниилу 18 лет, среднему Александру — 16, а младшему Стефану — всего пять. В 2020 году, когда Соболенко и Кольцов только начинали строить отношения, экс-хоккеист еще был женат на Михайловой. Незадолго до его романа со спортсменкой у пары родился третий сын.

Тогда Михайлова резко отреагировала на новые отношения возлюбленного, сказав, что «виснуть на чужих мужьях подло». В своем посте она отметила Соболенко, после чего на теннисистку обрушилась волна хейта.

Михайлова рассказала после смерти Кольцова, что общалась с Соболенко после развода с мужем, и назвала ее приятной девушкой. Ее пост четыре года назад был продиктован обидой.

«Соболенко хорошо относилась к моим детям, поэтому к ней у меня нормальное отношение», — подытожила Михайлова.

Где похоронят Кольцова

Экс-хоккеист прилетел в Майами, чтобы поддержать Соболенко на турнире. В этом же городе живет бывшая жена Кольцова с детьми. Сыновья учатся в школе. Михайлова заявила, что жизнь в Америке дорогая, поэтому в будущем она, возможно, переедет.

Сейчас экс-супруга Кольцова занята организацией похорон. Она собирает все необходимые документы, чтобы транспортировать тело экс-хоккеиста в Белоруссию. В Минске остались родственники Кольцова — родители и брат. У детей Константина и Юлии есть белорусское гражданство.

«Собираем все документы, чтобы транспортировать останки Константина в Беларусь. Минск — его родина, там его брат, родственники. У меня там много друзей, я в хороших отношениях с родителями Кости», — рассказала Михайлова.

Кто поддержал Соболенко

19 марта Соболенко вышла в черной одежде на тренировку в Майами. Ее матч второго круга против испанки Паулы Бадоса был перенесен с 21 на 22 марта.

Бадоса является подругой Соболенко. Он была в числе тех, кто первым поддержал теннисистку.

«Я знаю всю ситуацию, что происходит. Меня это немного шокирует, потому что она моя лучшая подруга, и я не хочу, чтобы она страдала. Это очень тяжелая ситуация. К тому же играть против нее еще и неудобно. Я не хочу это обсуждать. Она моя лучшая подруга, и я обещала ей это», — рассказала Бадоса на пресс-конференции турнира в Майами.

Экс-первая ракетка мира Каролин Возняцки рассказала журналистам, что готова помочь Соболенко, если ей что-нибудь понадобится.

«Я обратилась к ней и сказала, что буду рядом, если ей что-нибудь понадобится. Я люблю Арину, она замечательный человек. Она всегда такая счастливая и открытая. Видеть, как она проходит через это, — душераздирающе. Я даже не могу представить, что она сейчас переживает. Каждый скорбит по-своему. Когда она сегодня проходила мимо, я дала ей пространство. Но дала понять, что я рядом», — отметила Возняцки.

Пятая ракетка мира американка Джессика Пегула заявила, что они с Соболенко не только конкурентки, но и семья за пределами корта.

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