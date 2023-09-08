Полуфинал Медведева с Алькарасом на US Open: сможет ли россиянин победить Теннисист из России встретится на корте с 20-летним испанцем

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Даниил Медведев

9 сентября российский теннисист Даниил Медведев поборется за выход в финал Открытого чемпионата США (US Open) с 20-летним испанцем Карлосом Алькарасом. Для спортсмена из РФ это возможность в третий раз за пять лет выйти в финал этого турнира. Чем этот матч интересен и какие у Медведева шансы на победу — в материале NEWS.ru.

Как Медведев дошел до полуфинала US Open

Даниил Медведев всегда показывал лучшие результаты в США. В Штатах он играл свой первый «Мастерс» (Цинциннати-2019) и взял первый и пока единственный титул на турнире Большого шлема (US Open-2021). За последние пять сезонов Даниил четыре раза доходил до полуфинала и этой ночью может выйти в третий финал.

В этом году спортсмен отдавал сет лишь двум соперникам: Крису О’Коннелу во втором круге и Алексу де Минору в четвертом. Даниил также обыграл друга и крестного своей дочери Андрея Рублева со счетом — 6:4, 6:3, 6:4.

В том матче главным испытанием для обоих игроков стала жара — на улице было 35 градусов тепла и высокая влажность. Во время матча Даниил сказал в телекамеру: «Однажды один из теннисистов умрет, тогда кто-то о чем-то задумается».

Как Алькарас дошел до полуфинала

Действующий чемпион US Open Алькарас проиграл единственный сет Дэну Эвансу в третьем круге. Самым статусным соперником, с кем столкнулся Карлос на турнире, был экс-вторая ракетка мира Саша Зверев. Но он вышел на корт в плохой физической форме после пятичасового матча с Янником Синнером, поэтому не смог оказать испанцу реального сопротивления — 6:3, 6:2, 6:4.

Играли ли Медведев и Алькарас между собой

Алькарас и Медведев играли друг с другом три раза. В первой встрече на Уимблдоне 2021 года Медведев победил со счетом 6:4, 6:1, 6:2. На тот момент испанец еще не был тем игроком, коим является сейчас. Ему было 18 лет, и он занимал 75-е место в мировом рейтинге, а Медведев был второй ракеткой мира.

В 2023 году Алькарас и Медведев встречались дважды, и оба раза испанец был сильнее на голову: 6:3, 6:2 в финале в Майами и 6:3, 6:3, 6:3 в полуфинале Уимблдона. Именно поэтому в преддверии очередного матча соперник Даниила считается явным фаворитом, шансы на его победу оцениваются почти в 80%.

Фото: IMAGO/Juergen Hasenkopf/Global Look Press Даниил Медведев поздравляет победителя Карлоса Алькараса

Почему Медведев проиграл Алькарасу две встречи подряд

Медведев считается лучшим в мире игроком оборонительного плана. Его тактика в каждом матче сводится к тому, чтобы заставить соперников ошибаться. Он стоит очень далеко от задней линии и тащит все мячи. Чтобы пробить защиту Медведева, нужно атаковать и рисковать в каждом розыгрыше. Подавляющее большинство теннисистов способны выдерживать такой уровень интенсивности и концентрации на протяжении часа-полутора, не более, так как невозможно весь матч пробивать навылет и не ошибаться.

Алькарас вывел теннис на новый уровень: он может четыре часа подряд не только уничтожать мячи, но и использовать весь арсенал ударов: укороченные, резаные, свечи, обратный кросс справа, слева по линии. Разнообразие и мощь, с которыми он играет, нейтрализуют сильные стороны Медведева. Карлосу, наоборот, удобен защитный стиль Даниила. Вероятно, в полуфинале россиянину придется придумать другую тактику.

Как Медведеву нужно сыграть, чтобы победить Алькараса

На этот вопрос корреспонденту NEWS.ru ответил один из лучших советских и российских теннисистов, полуфиналист турнира «Ролан Гаррос-1989» Андрей Чесноков. С его точки зрения, фаворитом матча является Алькарас, но у Даниила будут шансы на чудо.

«В этом году в Индиан-Уэллс Алькарас просто снес Медведева, Даня не знал, что делать. Но там он проводил четвертый финал за пять недель и был реально уставший. Здесь он должен быть намного свежее, к тому же покрытие ему лучше подходит, US Open — это территория Даниила, он знает как тут побеждать. В матче с де Минором он принимал вторую подачу в корте и играл в атакующий теннис. Именно также ему нужно действовать с Алькарасом, чтобы была возможность зацепиться. Потому что если он будет стоять далеко за задней линией, Карлос снова его задавит», — сказал Чесноков.

По мнению советского теннисиста, матч выиграет Алькарас, если Даниил не сотворит чуда.

«Свежесть необходима. Даниил не проводил пятисетовых матчей, это очень важно. У меня как-то был на US Open пятичасовой ночной матч, я лег спать в 5 утра. И на следующую игру вышел и буквально не знал, как играть в теннис. Я не мог вспомнить, как держать ракетку. Единственное, чего я хотел, это побыстрее уйти с корта и вернуться домой. А Даня будет свежим и может зацепить сет. А если зацепит сет, Карлос может занервничать, он — тоже человек», — рассказал теннисист.

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press Даниил Медведев

Почему матч с Алькарасом важен для карьеры Медведева

Даниил Медведев — чемпион US Open и бывшая первая ракетка мира. Сейчас он занимает третье место в рейтинге и продолжает считать себя одним из главных претендентов на все крупнейшие титулы. Но чтобы действительно их получить, ему необходимо подобрать ключи к игре Алькараса. Третье поражение от испанца подряд переведет его из статуса супер-фаворита «Шлемов» в статус одного из претендентов на полуфиналы.

Во втором полуфинале US Open-2023 сыграют Новак Джокович и 20-летний американец Бен Шелтон. Он начнется в 22:00 по московскому времени 8 сентября. Их поединок состоится на центральном стадионе имени Артура Эша. Американец ни разу не встречался на корте с Джоковичем, который носит титул второй ракетки мира. До этого Шелтон победил в двух других матчах. По мнению букмекеров, в игре с 23-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» Бен потерпит поражение.

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