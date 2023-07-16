Испанский теннисист прервал 10-летнюю серию Джоковича Джокович впервые за десять лет проиграл в финале Уимблдона

Фото: John Patrick Fletcher/Keystone Press Agency/Global Look Press

Карлос Алькарас

Испанец Карлос Алькарас победил серба Новака Джоковича в финале Уимблдона. Встреча, которая длилась 4 часа и 42 минуты, завершилась в его пользу со счетом 3:2 (1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4).

По ходу матча Алькарас выполнил девять эйсов, реализовал пять брейк-пойнтов из 19 и допустил семь двойных ошибок. Джокович в этом матче сделал две подачи навылет, реализовал пять брейк-пойнтов из 15 и совершил три двойные ошибки.

Для 20-летнего Алькараса эта победа стала первой на Уимблдоне и второй на турнирах «Большого шлема». Испанец прервал серию серба из 34 побед на матчах на Уимблдоне. Больше серба на этом турнире подряд выигрывали лишь швейцарец Роджер Федерер (40) и швед Бьорн Борг (41). Последнее поражение Джоковича на Уимблдоне датировано 2017 годом, тогда серб из-за травмы вылетел в четвертьфинале. За карьеру Джокович выигрывал Уимблдон семь раз.

Сербский теннисист проиграл в финале Уимблдона во второй раз за карьеру. До этого Джокович был хуже соперника в финале турнира в 2013 году.

Ранее сообщалось, что соперником Джоковича по финалу будет 20-летний испанец Карлос Алькарас, который в трех партиях обыграл россиянина Даниила Медведева. Перед этим полуфиналом Уимблдона фаворитом считался испанец из-за формы в последние полгода: он выиграл пять турниров и в очередной раз возглавил мировой рейтинг.