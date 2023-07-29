Российскую теннисистку Павлюченкову не пустили на турнир в Праге

Фото: Rob Prange/Keystone Press Agency/Global Look Press

Анастасия Павлюченкова

Теннисистка Анастасия Павлюченкова сообщила в соцсети Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена), что власти Чехии отказали ей во въезде в страну для участия в турнире Женской теннисной ассоциации в Праге. Спортсменка сделала репост заявления WTA, в котором утверждается, что чешское руководство не разрешило некоторым теннисистам въезжать на территорию государства вопреки тому, что ассоциация допустила их до участия в турнире в нейтральном статусе. Павлюченкова добавила, что сейчас она готовится к турнирам в США.

Как вы уже поняли, я не смогу выступить в Праге на следующей неделе. Сейчас я продолжаю подготовку к серии американских турниров. Увидимся в Цинциннати и на Открытом чемпионате США, — написала теннисистка.

Павлюченковой 32 года, она занимает 98-е место в рейтинге WTA. Турнир женской ассоциации в Праге будет проходить с 31 июля по 6 августа.

Ранее Международный олимпийский комитет заблокировал участие россиян на летних Играх, которые будут проходить во Франции в 2024 году. Официальные приглашения будут разосланы 26 июля. Их получат 203 национальных комитета, но Россия и Белоруссия не включены в список. В МОК открыто заявили, что причиной такого решения стала ситуация на Украине, где продолжаются боевые действия.

Россия также не получала приглашения для участия в Азиатских играх 2023 года. Спортсмены из РФ и Белоруссии смогут принять участие в соревнованиях в нейтральном статусе и без права на получение медалей.