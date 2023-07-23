Российский теннисист выиграл титул ATP Российский теннисист Андрей Рублев выиграл титул ATP на турнире в шведском Бостаде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Рублев

Российский теннисист Андрей Рублев выиграл титул Ассоциации теннисистов-профессионалов в ходе турнира в шведском городе Бостад, сообщается на сайте ассоциации. Уточняется, что он переиграл норвежца Каспера Рууда в финале соревнований. Призовой фонд турнира превышает €560 тысяч.

Андрей Рублев завоевал свой второй чемпионский титул в сезоне в воскресенье, обыграв Каспера Рууда с лучшим результатом 7:6 (7:3), 6:0, — говорится в сообщении ассоциации.

Ранее испанец Карлос Алькарас победил серба Новака Джоковича в финале Уимблдона. Встреча, которая длилась 4 часа и 42 минуты, завершилась в его пользу со счетом 3:2. По ходу матча Алькарас выполнил девять эйсов, реализовал пять брейк-пойнтов из 19 и допустил семь двойных ошибок. Джокович в этом матче сделал две подачи навылет, реализовал пять брейк-пойнтов из 15 и совершил три двойные ошибки.

Для 20-летнего Алькараса эта победа стала первой на Уимблдоне и второй на турнирах Большого шлема. Испанец прервал серию серба из 34 побед на матчах на Уимблдоне. Последнее поражение Джоковича на Уимблдоне датировано 2017 годом, когда он проиграл в четвертьфинале из-за травмы. За карьеру Джокович выигрывал Уимблдонский турнир семь раз.